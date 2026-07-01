Calcio, Pescara. Ufficiale: Antonio Buscè allenatore del Pescara

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Delfino Pescara 1936 è lieto di annunciare ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Antonio Buscè. Il tecnico ha sottoscritto un accordo contrattuale su base annuale, valido fino al 30 giugno 2027, con un’opzione di rinnovo automatico per la stagione successiva – si legge sul sito web ufficiale. Nato a Gragnano nel 1975, Mister Buscè vanta un importante percorso sia da calciatore professionista sia da allenatore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo aver conquistato lo Scudetto Primavera nel 2021 alla guida dell’Empoli (l’anno precedente anche quello Allievi), ha maturato significative esperienze nel calcio professionistico sulle panchine di Vibonese, Rimini (con cui ha vinto la Coppa Italia di Serie C) e, nell’ultima stagione, alla guida del Cosenza – “Arrivo in una piazza con una storia importante – ha detto mister Buscè – ed è una grande soddisfazione poter far parte di un club che vive di grande passione – si apprende dalla nota stampa. Il bagaglio di esperienze costruito da calciatore prima e da allenatore poi, e soprattutto l’attitudine al lavoro sono i valori principali che metto a disposizione della squadra – si apprende dal portale web ufficiale. Ho lavorato con i giovani vincendo titoli nazionali, per poi passare ai “grandi” ai quali ho trasmesso la stessa dedizione”. Forza del gruppo ed esaltazione dei singoli come mantra: “Credo nella forza del gruppo – recita il testo pubblicato online. Il gruppo è sacro e va rispettato: come in tutti gli ambienti ognuno ha un proprio ruolo, ciascuno con le proprie capacità e abilità. Quando si costruisce un palazzo insieme con fondamenta solide può arrivare anche una grande scossa, ma nulla ci può abbattere”. Il club esprime il proprio più caloroso benvenuto a Mister Buscè e a tutto il suo staff, augurando loro un lavoro proficuo e ricco di soddisfazioni nella corsa verso gli obiettivi prefissati dalla società. Questo lo staff: Responsabile Prima Squadra | Antonio Buscè Allenatore in seconda | Francesco Nuti Collaboratore | Daniele Zini Preparatore atletico | Diego Gemignani Allenatore dei portieri | Giovanni Di Fiore

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com