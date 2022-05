Calcio, Pescara. Video Premiazione Miglior BiancAzzurro

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

Il premio miglior BiancAzzurro, giunto alla sua 28esima edizione e conosciuto come il premio delle 100 bottiglie di vino, incorona Marco Pompetti come il più convincente tra le fila della PESCARA Calcio per la stagione sportiva 2021/2022; riconoscimento con il premio della critica giornalistica anche per l’attaccante Franco Ferrari reduce dai sui 17 gol in campionato – recita il testo pubblicato online.

