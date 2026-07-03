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Calcio, Pineto. Alessandretti: “Non vedo l’ora di confrontarmi con la categoria”

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Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Alessandretti: “Non vedo l’ora di confrontarmi con la categoria”3 Luglio, 2026Il Pineto Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo con vincolo pluriennale le prestazioni del calciatore Giovanni Alessandretti – Centrale umbro classe 2001, cresciuto nel Settore Giovanile dell’Ascoli Calcio, nell’ultima stagione Alessandretti ha guidato la difesa del Teramo, mentre in passato ha vestito le maglie di Recanatese, Giulianova e L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. “Il Pineto mi ha convinto perchè ha manifestato un forte interesse nei miei confronti sin da subito e per il modus operandi sia del Direttore che del Presidente che da anni stanno ottenendo ottimi risultati in questa categoria lavorando molto bene con giocatori di proprietà. Sono molto carico, non vedo l’ora di iniziare e di confrontarmi con la categoria – si apprende dal portale web ufficiale. Darò tutto me stesso come sempre e mi metterò a disposizione del mister. Ai tifosi chiedo di supportarci sempre, dovranno essere in nostro uomo in più in campo” ha dichiarato – aggiunge testualmente l’articolo online. La Società rivolge un sincero in bocca al lupo al ragazzo per la nuova avventura in biancazzurro, con l’augurio di vivere insieme una stagione ricca di soddisfazioni.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Pineto Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Pineto Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pinetocalcio.it

 

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