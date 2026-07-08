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Calcio, Pineto. Apertura campagna abbonamenti e scontistica speciale

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Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Pineto Calcio attraverso il proprio portale web:Apertura campagna abbonamenti e scontistica speciale7 Luglio, 2026L’apertura della Campagna Abbonamenti 2026/27 è posticipata a domani, alle ore 12:00. Ricordiamo inoltre a tutti gli abbonati della scorsa stagione che sarà possibile esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto fino a sabato 26 luglio – recita il testo pubblicato online. Inoltre, la Società ha previsto una riduzione del 20% sul costo dell’abbonamento riservata ai residenti dei comuni di Roseto degli Abruzzi, Atri, Silvi e Morro d’Oro – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere sempre più il territorio e rafforzare il legame con le comunità limitrofe, invitando gli appassionati a sostenere i colori biancazzurri nel corso della nuova stagione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Vi aspettiamo da domani per iniziare insieme una nuova stagione di emozioni!

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, in giornata, dal Pineto Calcio e online sul sito web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Pineto Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pinetocalcio.it

 

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