Calcio, Pineto. Da lunedì 6 luglio al via la campagna abbonamenti del Pineto Calcio per la stagione 2026/2027

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Da lunedì 6 luglio al via la campagna abbonamenti del Pineto Calcio per la stagione 2026/20275 Luglio, 2026Prendi il tuo posto: da lunedì 6 luglio al via la campagna abbonamenti del Pineto Calcio per la stagione 2026/2027 C’è un posto che nessun altro può occupare – recita la nota online sul portale web ufficiale. È quello del dodicesimo uomo – recita il testo pubblicato online. Il Pineto Calcio presenta la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027, un invito rivolto a tutta la città e ai tifosi biancazzurri a vivere da protagonisti un nuovo anno ricco di emozioni – precisa il comunicato. “Il dodicesimo uomo sei tu. Prendi il tuo posto – riporta testualmente l’articolo online. ” Non è soltanto uno slogan, ma il significato più autentico dell’essere parte della famiglia biancazzurra – si legge sul sito web ufficiale. Perché ogni applauso, ogni coro e ogni presenza sugli spalti possono fare la differenza – si apprende dal portale web ufficiale. La campagna, che partirà lunedì 6 luglio, prevede diverse formule pensate per venire incontro a tutti i tifosi, con tariffe dedicate a donne, over 65 e giovani, affinché lo stadio possa essere sempre più la casa di tutta la comunità. Per chi era già abbonato è prevista la prelazione del posto occupato in precedenza – si legge sul sito web ufficiale. I prezzi Tribuna Centrale Coperta * Intero: 250 euro * Ridotto (Over 65 e Donne): 200 euro * Under 16: 50 euro * Under 12: 30 euro Tribuna Laterale Scoperta * Intero: 150 euro * Ridotto (Over 65 e Donne): 100 euro * Under 16: 30 euro * Under 12: 20 euro La stagione sta per cominciare – si apprende dalla nota stampa. Il campo è pronto – riporta testualmente l’articolo online. La squadra sta per iniziare a prepararsi – Manca solo il dodicesimo uomo – recita il testo pubblicato online. Manchi solo tu. Prendi il tuo posto – Scendi in campo con noi – Forza Pineto!

Lo riporta un articolo pubblicato, nelle ultime ore, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it