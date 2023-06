Calcio, Pineto. Il Comune di Pineto premia i biancazzurri per la stagione sportiva 2022/23!

- Advertisement -

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

Il Comune di Pineto premia i biancazzurri per la stagione sportiva 2022/23. Il sindaco Robert Verrocchio e tutta l’amministrazione comunale premia il Pineto Calcio dopo la vittoria del campionato, la storica promozione in Serie C e l’altrettanta storica vittoria della Coppa Italia con l’iniziativa “C piace fare festa”. Dalle ore 20:30 sfilata dei caroselli dei tifosi da Largo Sant’Agnese sino al Parco della Pace – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A seguire serata musicale con il gruppo musicale Le Ombre e Mo Better Band. Il comunicato del Comune di Pineto Alle 21 del 2 giugno al Parco della Pace ci sarà l’iniziativa “C piace fare festa” per celebrare i successi delle squadre pinetesi di calcio e volley, in particolare la vittoria della Coppa Italia e della Super Coppa Italia e il passaggio in A2 dell’Abba Pineto Volley e la storica promozione in Lega Pro Serie C e la vittoria della Coppa Italia di Serie D del Pineto Calcio, realtà che continua a sognare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo aver conquistato la Coppa Italia Serie D battendo per 4-2 la Giana Erminio, il 4 giugno alle 16 sarà impegnato nel match di ritorno contro il Sestri Levante per la Poule Scudetto Serie D che andrà a incoronare i campioni d’Italia assoluti della categoria – si apprende dal portale web ufficiale. Le due società, staff tecnici e giocatori abbracceranno i tifosi e saranno premiati dall’Amministrazione Comunale – si apprende dalla nota stampa. La serata sarà allietata dalla musica della Mo Better Band, del gruppo musicale Le Ombre e ci saranno proiezioni di video e clip dei momenti più belli, numerosi ospiti e interviste – recita la nota online sul portale web ufficiale. Al Parco della Pace ci saranno postazioni di street food. I tifosi apriranno la festa con una sfilata che partirà da Largo Sant’Agnese dalle 20,30.

