Calcio, Pineto. Pianese – Pineto: info biglietti

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Pineto Calcio attraverso il proprio portale web:Pianese – Pineto: info biglietti6 Marzo, 2026La partita Pianese – Pineto, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/2026, si disputerà domenica 8 marzo alle ore 14:30 presso lo Stadio Comunale di Piancastagnaio – I biglietti del Settore Ospiti saranno acquistabili in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com fino alle ore 19 di sabato 7 marzo – riporta testualmente l’articolo online. La biglietteria relativa al Settore Ospiti sarà chiusa il giorno della gara – Il prezzo dei biglietto del Settore Ospiti è € 15 (più diritti di prevendita)

