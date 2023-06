Calcio, Pineto. Pineto – Sestri Levante 0-2. Termina un stagione meravigliosa.

- Advertisement -

Nel match di ritorno della semifinale di Poule Scudetto il Pineto perde 2-0 in casa contro il Sestri Levante – Dopo il primo tempo chiusosi sullo 0-2, nel secondo il risultato non è cambiato – aggiunge testualmente l’articolo online. Il match incomincia con il calcio d’inizio battuto dal Sestri Levante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al 4′ imbucata di Marquez per Podda e Mercorelli compie un miracolo a tu per tu. Al 30′, a seguito di un fallo laterale, Nonni appena in area cadendo tocca il pallone con una mano, per l’arbitro è rigore che Pane trasforma per lo 0-1. Il Sestri Levante approfitta di un momento di sbandamento del Pineto e raddoppia subito, al 32′ Conti va sul fondo ed effettua un traversone basso sul quale da due passi Troiano insacca a porta vuota lo 0-2. Al 38′ altra tegola per il Pineto, Maio commette fallo in attacco su Troiano e per l’arbitro è rosso diretto – riporta testualmente l’articolo online. Il primo tempo si chiude con Conti lanciato in contropiede che si allunga troppo il pallone permettendo il recupero di Mercorelli che para a terra – viene evidenziato sul sito web. Nella ripresa la partita inizia col Pineto che prova subito a inserire Njambé per dare più peso all’attacco, ma la prima occasione è ancora per il Sestri Levante al 4′ con Marquez che dal limite controlla e fa la barba al palo – Il Pineto prova a reagire al 21′, ma la conclusione dai 16 metri di Lo Sicco è centrale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nuovo tentativo per i padroni di casa al 32′ con Njambé che, sugli sviluppi di una punizione, non centra la porta di testa – viene evidenziato sul sito web. Al 34′ è la volta di Lo Sicco a penetrare in area dal lato corto e concludere violentemente in diagonale sfiorando la traversa – si legge sul sito web ufficiale. Al 39′ Forte riceve ai 20 metri e insacca con un fendente all’angolino, l’arbitro inizialmente assegna la rete ma il guardalinee ne richiama l’attenzione segnalandogli il fuorigioco e facendo così annullare la marcatura – si apprende dal portale web ufficiale. Al 45′ è Cominetti che, dopo essere stato servito in profondità, conclude a giro dal limite trovando la risposta in angolo di Mercorelli e, sugli sviluppi dello stesso, Oliana colpisce la traversa di testa – si apprende dal portale web ufficiale. Pineto – Sestri Levante 0-2 (0-2) Pineto: Mercorelli; Ceccacci (9’st Lucarini), Nonni (1’st Njambé), Di Filippo; Traini, Forgione (35’st Consorte), Lo Sicco, Braghini (13′ Capaldo), Della Quercia (K); Maio, Allegretti (17’st Emili).A disposizione: D’Egidio, Marchegiani, Piccioni, Pica – viene evidenziato sul sito web. Allenatore: D. Amaolo – Sestri Levante: Anacoura; Casagrande, Pane (K), Oliana, Furno (31’st Masini); Podda, Troiano (3’st Daniello), Raggio Garibaldi, Parlanti (44’st Nenci); Conti (14’st Forte), Marquez (20’st Cominetti).A disposizione: Pucci, Rovido – aggiunge testualmente l’articolo online. Allenatore: E. Barillari – precisa il comunicato. Reti: (P) 30′ Pane su rigore, 32′ Troiano (S) Ammonizioni: Forgione (P) Parlanti, Forte (S) Espulsioni: 38′ Maio (P) (S) Direzione di gara: Lucio Felice Angelillo di Nola coadiuvato da Antonio Giangregorio di Padova e Mauro Antonio De Palma di Molfetta

