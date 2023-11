Calcio, Pineto. Pineto – Sestri Levante: apertura vendite alle 16

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

Pineto – Sestri Levante: apertura vendite alle 16

30 Novembre, 2023

In base al tavolo Gos che si è tenuto questa mattina, preso atto dell’ordinanza del Commissario Prefettizio che ha stabilito la capienza ridotta nella misura di 448 posti nel settore locali (Tribuna Coperta) e di 202 nel settore distinti (ospiti), Pineto Calcio comunica che è stata disposta l’apertura anche ai sostenitori locali del Settore Distinti – Pertanto coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento alla Tribuna Laterale Scoperta, essendo inibita questa zona, per questa gara saranno sistemati nel Settore Distinti, e potranno usufruire anche del parcheggio antistante l’ingresso carraio – Per ciò che concerne la vendita dei tagliandi, questa sarà effettuata dalle ore 16 esclusivamente presso la Sede del Club.

