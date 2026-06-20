Calcio, Pineto. Presentazione mister Enrico Barilari: le parole del Presidente Brocco, del DS Di Giuseppe e del nuovo tecnico

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Presentazione mister Enrico Barilari: le parole del Presidente Brocco, del DS Di Giuseppe e del nuovo tecnico20 Giugno, 2026Le parole del Presidente Silvio Brocco, del DS Marcello Di Giuseppe e di mister Enrico Barilari durante la conferenza stampa odierna PRESIDENTE SILVIO BROCCO Prima di iniziare un nuovo capitolo è doveroso tributare un grande ringraziamento a coloro che ci hanno permesso di continuare a disputare per il quarto anno consecutivo la Serie C. Mi riferisco a mister Ivan Tisci e tutto il suo staff, insieme a tutti i ragazzi che hanno disputato un bellissimo campionato, concluso al sesto posto con la partecipazione ai play-off, in cui comunque ci siamo ben comportati, avendo battuto il Gubbio ed avendo fatto una bellissima partita a Campobasso, dove siamo stati sfortunati, altrimenti avremmo potuto continuare ulteriormente il nostro percorso – recita il testo pubblicato online. Fatti i dovuti ringraziamenti di cuore da parte mia e di tutta la nostra organizzazione a quelle persone che negli scorsi mesi sono state veramente dedite alla nostra causa, voltiamo pagina – Diamo il benvenuto a mister Enrico Barilari, che abbiamo accolto con grande piacere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una scelta ben ponderata da parte del nostro Direttore Sportivo Marcello Di Giuseppe, che si è dimostrato ancora una volta un grande collaboratore del Pineto Calcio, fondamentale per operare in maniera intelligente in una categoria professionistica e che ringrazio per la scelta – si apprende dal portale web ufficiale. Mi auguro che le cose possano andar bene e di continuare a portare avanti i nostri valori, ovvero la sostenibilità e la formazione dei giovani – precisa la nota online. Siamo enormemente soddisfatti perché alcuni ragazzi che hanno giocato con noi oggi sono approdati o approderanno in categorie ancora più alte della Serie C, come Gambale, Chakir, Bruzzaniti e Villa, che gioca con il Padova ma è nel circuito Juventus, e che hanno sempre il piacere di tornare a trovarci – aggiunge la nota pubblicata. Questi risultati, che sono sotto gli occhi tutta Italia, ottenuti grazie al lavoro di Marcello, ma anche a come siamo e ci mostriamo con la nostra mission anche di “education” in ogni settore, sono una grande soddisfazione e speriamo che il nostro progetto possa continuare, formando e lanciando giovani di prospettiva – viene evidenziato sul sito web. La scelta di mister Barilari, condivisa con il Direttore, mi sembra totalmente in linea con la visione del Pineto Calcio, ripartiamo con grande entusiasmo – aggiunge testualmente l’articolo online. Chiudo ringraziando i nostri tifosi storici, è stato stupendo e commovente vederli presenti, anche se alcune volte in poche unità, in ogni stadio in cui abbiamo giocato, dove hanno sempre dimostrato grande attaccamento alla squadra facendo sventolare ovunque con orgoglio i nostri colori – precisa la nota online. Un doveroso grazie anche a tutti i nostri sponsor, che credono in noi e che sono sempre al nostro fianco per la continuità di questa bella avventura sportiva – viene evidenziato sul sito web. DS MARCELLO DI GIUSEPPE A sentire le parole del Presidente come al solito mi emoziono, perché, anche se ormai lo conosco, rimango sempre sorpreso in maniera molto positiva – si apprende dal portale web ufficiale. E’ un piacere lavorare per lui, non lo dico per piaggeria, per me è come stare alla Juventus. Fatta questa premessa, si riparte più forti di prima, con la voglia e la speranza di proseguire nel progetto che è quello che dobbiamo assolutamente portare avanti perché questa società è nata tra professionisti con questo obiettivo e questo deve rimanere – E’ ovvio che, come dico sempre, siamo ambiziosi proprio perché facciamo parte di una proprietà e di un’azienda troppo importanti, ma l’ambizione va coltivata giorno dopo giorno con il lavoro – Nel nostro piccolo tutti possiamo incidere, se siamo bravi a fare il nostro, in una piccola percentuale sui successi o sulle disavventure di una Società. Il mio 1% me lo prendo, ma nel fare gli auguri ad un allenatore e ad una persona in gamba come mister Barilari, non posso trascurare, come ha detto il Presidente, il ringraziamento a chi l’ha preceduto – riporta testualmente l’articolo online. Se abbiamo valorizzato, venduto e abbiamo ancora dei giocatori in rampa di lancio, lo dobbiamo anche al lavoro che ha fatto mister Tisci con il suo staff. Un lavoro importante e accompagnato anche dai risultati, che sono alla fine quelli che vogliamo continuare a ricercare – Valorizzazione dei giovani e risultati sempre migliori sono alla base del nostro progetto – riporta testualmente l’articolo online. Un augurio a mister Tisci, che sicuramente avrà una carriera luminosa, oggi si volta pagina e siamo convinti di aver fatto la scelta migliore con mister Barilari a cui rinnovo un sincero in bocca al lupo – recita il testo pubblicato online. MISTER ENRICO BARILARI Sono emozionato, è veramente un piacere essere qui – aggiunge la nota pubblicata. Ho passato tante ore con il Presidente e il Direttore – Trasmettono una carica e un entusiasmo contagiosi, il miglior carburante per il futuro – recita il testo pubblicato online. Avevo già avuto con loro un colloquio due anni fa ed ero già venuto da avversario, conoscevo l’ambiente Pineto molto bene e per simpatia e curiosità ho anche seguito in TV tantissime partite – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sinceramente e non per ruffianeria, l’idea che hanno loro di un calcio sostenibile, che valorizza i giovani, ma che porta comunque dei risultati, perché hanno fatto due stagioni clamorose, è la mia stessa visione di calcio – aggiunge testualmente l’articolo online. Così come mi rispecchio nel modo di lavorare della Società e nel modo di fare del Presidente Brocco, sempre molto dedito al fair play e ai valori veri dello sport, che sono anche i miei – precisa il comunicato. Io ho fatto otto anni di Settore Giovanile allo Spezia, mi piace molto lavorare con i giovani, nella filosofia della società mi rivedo dunque in maniera particolare – La rosa mi piace, non scendo nel dettaglio del singolo, ma so che sono tutti dei bravissimi ragazzi, che hanno fatto un buon gruppo tra loro, che hanno voglia di sperimentare, che si divertono nelle cose apparentemente noiose e negli esperimenti tattici e questo credo sia per un allenatore la parte più bella – viene evidenziato sul sito web. Le ultime due stagioni del Pineto secondo me sono state bellissime – recita la nota online sul portale web ufficiale. Devo fare i complimenti allo staff e a mister Tisci, perché li vedevo giocare benissimo, hanno valorizzato veramente tanti giovani e alcuni avrò il piacere di allenarli, quindi sono molto felice di quello che ho trovato – Io vorrei mettermi a disposizione dei ragazzi, con il Direttore chiaramente abbiamo un’idea di come impostare la squadra e del tipo di gioco, poi ci saranno le dinamiche di mercato – riporta testualmente l’articolo online. Chiaramente in ogni scelta prima verranno gli uomini e poi i giocatori – precisa la nota online. Mi piacerebbe lavorare sui principi, non tanto su un modulo particolare, ma sulla mentalità, che è un po’ la modernità del calcio attuale, lavorare sugli spazi e portare i ragazzi a divertirsi ma allo stesso tempo avere un rendimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Io ho fatto due anni difficili, con un po’ di sali e scendi, che mi sono serviti e sono esperienze che mi porto dietro – aggiunge testualmente l’articolo online. Adesso ho veramente voglia di ripartire e qui si sta anche troppo bene – si apprende dalla nota stampa. Se c’è una cosa che ho imparato è che nel momento in cui tutto va bene non devi dare nulla per scontato e devi spingere ancora più forte perché magari si può fare ancora meglio, come diceva anche il Direttore Di Giuseppe prima – Sappiamo che le precedenti stagioni sono state molto soddisfacenti, ma sono sicuro che il modo di lavorare e la professionalità della Società e di tutti i suoi collaboratori, che sto iniziando a conoscere, mi metteranno nelle condizioni migliori – aggiunge la nota pubblicata. Nei prossimi giorni verrà svelato anche il nuovo staff, che sarà composto da professionisti di livello, con la conferma del preparatore dei portieri Michele Radunanza, che conosco da tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ieri sono andato anche a vedere Palena, una sede di ritiro ottima per lavorare e prepararsi al meglio – recita il testo pubblicato online. Per ora sicuramente quelle che erano le impressioni dal di fuori sono state confermate anche da dentro – Partiamo più umili possibile, in cuor mio spero di migliorare ancora quanto di buono è stato fatto, però sappiamo che nel calcio non c’è nessuna regola scritta, le stagioni sono diverse, il responso ce lo darà il futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. Sicuramente mi aspetto un raggruppamento B molto forte, anche più dell’anno scorso – riporta testualmente l’articolo online. perché, a parte quelle che hanno provato a vincere e non ci sono riuscite e che quindi ci riproveranno di nuovo, se anche la Reggiana verrà confermata nel nostro girone, le tre retrocesse Reggiana, Spezia e Pescara sono le tre favoritissime e faranno investimenti per risalire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A livello di nomi ci saranno tante big, mi aspetto un campionato importante anche da parte di Torres e Perugia, e poi sempre un occhio alle mine vaganti che sono quelle squadre che partono a fari spenti e poi stupiscono, come ha fatto anche il Pineto negli anni precedenti – precisa il comunicato. Foto Andrea Iommarini (riproduzione riservata)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Pineto Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it