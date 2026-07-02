Calcio, Pineto. Selvini e Alessandretti entrano ufficialmente a far parte del Pineto Calcio

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Selvini e Alessandretti entrano ufficialmente a far parte del Pineto Calcio2 Luglio, 2026Il Pineto Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo con vincolo pluriennale le prestazioni dei calciatori Alessandro Selvini e Giovanni Alessandretti – aggiunge la nota pubblicata. Selvini, attaccante laziale classe 2004, scuola Frosinone, proviene dal Forlì, dove ha totalizzato 13 presenze e un assist, dopo le esperienze precedenti maturate con Lucchese e Rimini – precisa la nota online. Alessandretti, centrale umbro classe 2001, cresciuto nel Settore Giovanile dell’Ascoli Calcio, nell’ultima stagione ha guidato la difesa del Teramo, mentre in passato ha vestito le maglie di Recanatese, Giulianova e L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Ad entrambi un sincero in bocca al lupo per la nuova avventura in biancazzurro, con l’augurio di vivere insieme una stagione ricca di soddisfazioni.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Pineto Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it