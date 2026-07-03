Calcio, Pineto. Selvini: “Emozionato e concentrato, darò tutto per questa maglia”

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Selvini: “Emozionato e concentrato, darò tutto per questa maglia”3 Luglio, 2026Il Pineto Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo con vincolo pluriennale le prestazioni del calciatore Alessandro Selvini – precisa il comunicato. Attaccante laziale classe 2004, scuola Frosinone, Selvini proviene dal Forlì, dove ha totalizzato 13 presenze e un assist, dopo le esperienze precedenti maturate con Lucchese e Rimini – precisa la nota online. «Quello del Pineto è un bel progetto, mi ha subito convinto – C’è un’idea di calcio che si sposa perfettamente con le mie caratteristiche e con la mia voglia di crescere – si apprende dalla nota stampa. Ho sensazioni positive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non vedo l’ora di iniziare e di mettermi a disposizione – Arrivo in una Società seria, con un gruppo forte e ambizioso: sono emozionato, ma allo stesso tempo molto concentrato – Ringrazio la società per la fiducia che mi ha dimostrato, adesso sta a me ripagarla dando tutto me stesso in campo – Per me rappresenta anche una sfida personale, avrò una motivazione in più per dare il massimo – Ai tifosi posso promettere che darò sempre l’anima per questa maglia» le sue prime parole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Società rivolge al ragazzo un sincero in bocca al lupo per la nuova avventura in biancazzurro, con l’augurio di vivere insieme una stagione ricca di soddisfazioni.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo del Pineto Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it