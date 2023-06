Calcio, Pineto. Sestri Levante – Pineto 0-0 : termina a reti bianche l’andata della semifinale !

- Advertisement -

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Nel match di andata della semifinale di Poule Scudetto il Pineto pareggia 0-0 sul terreno di gioco del Sestri Levante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il match incomincia con il calcio d’inizio del Pineto, ma è il Sestri Levante a rendersi più pericoloso nella prima parte di gara – viene evidenziato sul sito web. Al 9′ i padroni di casa ci provano con Conti che si districa bene in area, avanzando e trovando il salvataggio in spaccata di Mercorelli in uscita bassa – si legge sul sito web ufficiale. Nuovo tentativo al 19′, con un diagonale al volo di Troiano dai 16 metri che Mercorelli neutralizza – viene evidenziato sul sito web. Il Sestri Levante è ancor più pericoloso al 24′ con una doppia occasione su azione d’angolo, Mercorelli si supera sia sul colpo di testa di Conti che sul successivo tap in di Raggio Garibaldi – precisa il comunicato. Ancora padroni di casa pericolosi al 31′, con il diagonale appena in area di Conti deviato in angolo con la punta delle dita da Mercorelli – precisa il comunicato. La prima conclusione del Pineto al 44′ con un calcio di punizione centrale di Lo Sicco dai 20 metri – Nella ripresa la partita inizia in maniera più equilibrata, e nel complesso sarà più avara di emozioni – precisa il comunicato. I primi a farsi vedere sono sempre i padroni di casa con un tiro cross di Daniello smanacciato da Mercorelli – precisa il comunicato. Al 19′ Podda in profondità per Conti e ancora una volta Mercorelli gli si oppone in angolo – recita il testo pubblicato online. Al 21′ ci prova il Pineto con Maio dalla distanza, la sfera sfiorata da Anacoura fa il pelo alla traversa ma l’arbitro non ravvede il tocco dell’estremo – Nuova opportunità per il Sestri Levante al 35′ con un colpo di testa da due passi di Pane su azione d’angolo, sul quale è plastico Mercorelli a respingere – L’ultimo tentativo è per il Pineto al 47′ con una botta dalla lunghissima distanza di Emili che non crea troppi problemi ad Anacoura – si apprende dal portale web ufficiale. Sestri Levante – Pineto 0-0 (0-0) Reti: (S) (P) Sestri Levante: Anacoura; Podda, Pane (K), Oliana, Furno; Troiano (1’st Cirrincione), Raggio Garibaldi (45’st Casagrande), Parlanti; Conti (33’st Marzi), Daniello (16’st Cominetti), Forte (1’st Rovido).A disposizione: Pucci, Nenci, Masini, Rosset.Allenatore: E. Barillari – Pineto: Mercorelli; Ceccacci, Nonni, Lucarini; Della Quercia (K), Forgione, Lo Sicco, Braghini (28’st Milani), Capaldo (12’st Traini); Njambè (12’st Maio), Allegretti (19’st Emili).A disposizione: D’Egidio, Marchegiani, Consorte, Pica, Del Mastro – Allenatore: D. Amaolo – Ammonizioni: Pane (S) Nonni, Forgione (P) Espulsioni: (S) (P) Direzione di gara: Silvia Gasperotti di Rovereto coadiuvata da Davide Di Dio di Caltanissetta e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto –

