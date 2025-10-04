Calcio, Pineto. Ternana- Pineto 2-1

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Ternana- Pineto 2-14 Ottobre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 8^ GIORNATA TERNANA (3-5-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella (39′ st Meccariello); Bianay (8′ st Romeo), Garetto (8′ st Orellana), Tripi, Vallocchia, Ndrecka; Leonardi (18′ st Ferrante), Dubickas (39′ st Durmush). A disposizione: Vitali, Morlupo, McJannet, Brignola, Longoni, Biondini, Proietti – All. Fabio Liverani – precisa il comunicato. PINETO (3-5-2): Tonti; Menna (27′ st Marrancone); Postiglione, Capomaggio, Baggi; Germinario (27′ st Amadio), Lombardi (38′ st Viero), Schirone (38′ st Iaccarino), Borsoi (27′ Ienco); D’Andrea, Bruzzaniti – aggiunge la nota pubblicata. A disposizione: Marone, Gagliardi, Nebuloso, Tupone, Di Lazzaro – All.: Ivan Tisci – precisa la nota online. ARBITRO: Alessandro Recchia di Brindisi – precisa la nota online. ASSISTENTI: Fabio D’Ettore di Lanciano e Filippo Balducci di Empoli – precisa la nota online. QUARTO UFFICIALE: Valerio Pezzopane di L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. FVS: Massimiliano Starnini di Viterbo – riporta testualmente l’articolo online. RETI: 2′ pt Postiglione, 30′ pt Leonardi, 22′ st Dubickas. NOTE: spettatori 4.641 (di cui 11 ospiti); incasso: € 37.138,00; ammoniti Bruzzaniti e Tripi; corner 5-2; recupero 4’pt, 5’st.
E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it