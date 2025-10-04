- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Ottobre 4, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pineto. Ternana- Pineto 2-1
Sport

Calcio, Pineto. Ternana- Pineto 2-1

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Ternana- Pineto 2-14 Ottobre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 8^ GIORNATA TERNANA (3-5-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella (39′ st Meccariello); Bianay (8′ st Romeo), Garetto (8′ st Orellana), Tripi, Vallocchia, Ndrecka; Leonardi (18′ st Ferrante), Dubickas (39′ st Durmush). A disposizione: Vitali, Morlupo,  McJannet, Brignola, Longoni, Biondini, Proietti – All. Fabio Liverani – precisa il comunicato. PINETO (3-5-2): Tonti; Menna (27′ st Marrancone); Postiglione, Capomaggio, Baggi; Germinario (27′ st Amadio), Lombardi (38′ st Viero), Schirone (38′ st Iaccarino), Borsoi (27′ Ienco); D’Andrea, Bruzzaniti – aggiunge la nota pubblicata. A disposizione: Marone, Gagliardi, Nebuloso, Tupone, Di Lazzaro – All.: Ivan Tisci – precisa la nota online. ARBITRO: Alessandro Recchia di Brindisi – precisa la nota online. ASSISTENTI: Fabio D’Ettore di Lanciano e Filippo Balducci di Empoli – precisa la nota online. QUARTO UFFICIALE: Valerio Pezzopane di L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. FVS: Massimiliano Starnini di Viterbo – riporta testualmente l’articolo online. RETI: 2′ pt Postiglione, 30′ pt Leonardi, 22′ st Dubickas. NOTE: spettatori 4.641 (di cui 11 ospiti); incasso: € 37.138,00; ammoniti Bruzzaniti e Tripi; corner 5-2; recupero 4’pt, 5’st.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it