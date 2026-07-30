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Calendari mister Buscè: “Testa giusta e nulla è difficile”

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Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:𝑰𝒍 𝒄𝒂𝒍𝒆𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒐? 𝑻𝒖𝒕𝒕𝒆 𝒍𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒕𝒆 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒔𝒆𝒎𝒃𝒓𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒊𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊 𝒔𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒗𝒆𝒏𝒈𝒐𝒏𝒐 𝒂𝒇𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒕𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒈𝒊𝒖𝒔𝒕𝒂. Quello che è necessario è calarsi nella categoria, dimenticare quello che è stato e i traguardi raggiunti e pensare alla realtà dei fatti – Alcune volte ci si dimentica della strada che si è fatta, da dove si è partiti e dove si vuole arrivare: ma ci si arriva con il sudore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Correre e lottare – Ogni giorno – Bisogna sputare sangue sul campo per quello scudetto che abbiamo attaccato sulla maglia – si apprende dal portale web ufficiale. Bisogna avere fame, e se hai fame, qualsiasi partita non ti dà preoccupazione perché sai che stai dando tutto – riporta testualmente l’articolo online. Mister Antonio Buscè

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com

 

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