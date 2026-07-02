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Calendario amichevoli pre-season Pineto 2026/2027

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Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Calendario amichevoli pre-season Pineto 2026/20272 Luglio, 2026Sabato 25 Luglio ore 17:00 Stadio Comunale di Palena Pineto vs San Giovanni Teatino (Eccellenza) Mercoledì 29 Luglio ore 17:00 Stadio Comunale di Palena Pineto vs Mosciano Sabato 01 Agosto pomeriggio ore 17:00 Stadio Comunale di Palena Pineto vs L’Aquila (Serie D) Al termine della gara esibizione della band “Le Ombre” del Presidente del Pineto Silvio Brocco e presentazione della squadra in piazza Mercoledì 05 Agosto ore 17:00 Stadio Comunale di Palena Pineto vs Notaresco (Serie D) Sabato 08 Agosto ore 18:00 Stadio Mariani Pavone di Pineto Pineto vs Atletico Ascoli (Serie D)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Pineto Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it

 

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