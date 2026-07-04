Campagna Abbonamenti: Il futuro ha i nostri colori

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Delfino Pescara 1936 comunica che da sabato 11 luglio, alle ore 10,00, sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti per le gare casalinghe della stagione regolare del campionato di Serie C del Pescara validi per la stagione sportiva 2026/27. PRELAZIONE La sottoscrizione inizierà con una fase di prelazione, riservata in esclusiva ai possessori dell’abbonamento nella scorsa stagione 2025/26. Sarà possibile esercitare tale prelazione da sabato 11 luglio fino a martedi 21 luglio ore 20,00, presso il THE OFFICIAL PESCARA STORE (orario del punto vendita, dal martedì alla domenica, 10-13 e 16,30-20,30*), online sul sito ciaotickets.com e presso tutti i punti vendita d’Abruzzo affiliati a Ciao Tickets (link qui per consultarli https://www.ciaotickets.com/it/punti-vendita). Per esercitare la prelazione basterà presentare alla cassa (o compilare il form richiesto in caso di acquisto online) la tessera dello scorso campionato 2025/26 “PIÙ FORTI, PIÙ UNITI, PIÙ PESCARA” unitamente a un valido documento di identità. Al momento dell’acquisto verrà rilasciata una ricevuta provvisoria in formato digitale che sarà inviata via e-mail: con la stessa, prima dell’inizio del campionato e a partire da una data che verrà comunicata in seguito, sarà possibile ritirare, esclusivamente presso il The Official Store di Via Carducci, 69, la tessera valida per l’ingresso allo stadio per i 19 eventi casalinghi del Delfino nel campionato Serie C 2026/27. Ai prezzi indicati vanno aggiunti 2 € come diritto di prevendita – viene evidenziato sul sito web. Si precisa che la fidelity card “PESCARA CALCIO CARD” non occorre ai fini della sottoscrizione dell’abbonamento per le gare casalinghe ma resterà valida per l’acquisto di biglietti per le gare in trasferta laddove previsto da disposizioni dell’ONMS. IMPORTANTE: il periodo di diritto di prelazione, in vigore soltanto nelle date sopra citate, offre come esclusiva la possibilità di mantenere il proprio posto o di cambiarlo in anticipo rispetto alla vendita libera (solo posti non prelazionati): da mercoledì 22 luglio decadrà infatti il diritto di prelazione sul posto, ma sarà comunque possibile ottenere la scontistica dedicata anche sottoscrivendo l’abbonamento oltre tale termine – Tale agevolazione, infatti, resterà in vigore sino all’ultimo giorno delle vendite – si apprende dalla nota stampa. La tariffa SCUOLA CALCIO EXCLUSIVE (che potrà essere utilizzata solo ed unicamente presso il The Official Store di via Carducci 69) permetterà ai genitori dei nostri piccoli tesserati della stagione 2025/26 di ottenere una fantastica promozione, limitatamente al settore di Tribuna Adriatica – si legge sul sito web ufficiale. L’agevolazione è consentita per max. 2 persone del nucleo familiare – recita la nota online sul portale web ufficiale. La tariffa FAMILY può essere sottoscritta limitatamente da coloro che ne hanno già usufruito nella stagione 25/26. Tale tariffa è acquistabile esclusivamente in abbinamento con almeno 1 abbonamento intero prelazione presso il The Official Store di via Carducci 69. Anche per questa stagione, la categoria Ridotto, sia per gli abbonamenti sia per i biglietti, sarà riservata agli over60 (nati dal 1967), Under16 (nati dal 2011), donne e tutti gli invalidi iscritti ai seguenti enti convenzionati ENS, UNMS, ANIMC, ANMIL, ANMIG. Si comunicano, contestualmente alla campagna abbonamenti, i prezzi dei biglietti per le gare di Campionato 2026/2027. BIGLIETTI

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com