Campo di Giove: termina 2-2 il test in famiglia dei biancazzurri

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Prosegue il ritiro estivo del Pescara Calcio a Campo di Giove – si apprende dalla nota stampa. Nel pomeriggio i biancazzurri sono scesi in campo per una partita d’allenamento in famiglia, disputata su tre tempi da 20 minuti, utile allo staff tecnico per valutare la condizione della rosa e proseguire il lavoro tattico e atletico – recita il testo pubblicato online. Il test si è concluso con il punteggio di 2-2 tra la formazione Azzurra e quella Bianca – si apprende dal portale web ufficiale. Ad aprire le marcature è stato Achab per gli Azzurri, con Merola che ha ristabilito la parità per i Bianchi – precisa il comunicato. Nella seconda parte della sfida Meazzi ha riportato avanti gli Azzurri, prima del definitivo 2-2 firmato da Saccomanni – aggiunge la nota pubblicata. Formazione iniziale Azzurri: Saio, La Barba, Capellini, Donati, Balzano, Graziani, Erradi, Meazzi, Vitali, Achab, Tonin. Bianchi: Ujkaj, Valori, Bettella, Letizia, Milan, Guccione, Valzania, Saccomanni, Merola, Ferraris, Zeppieri – Nei tempi successivi Azzurri: Saio, La Barba, Gatto, Donati, Balzano, Graziani, Erradi, Meazzi, Vitali, Gui, Tonin. Bianchi: Profeta, Valori, Kraja, Letizia, Milan, Guccione, Troiano, Saccomanni, Merola, Ferraris, Morazzini – precisa il comunicato. A disposizione anche Doronzo, Pellacani, Di Nardo, Cangiano e Derrico, che hanno proseguito il lavoro programmato con lo staff tecnico – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 21, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com