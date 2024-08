Cavallari a Verì su ‘quad-ambulanze’: “Le priorità degli abruzzesi sono altre”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il consigliere regionale Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme), torna sul progetto delle quad-ambulanze e dichiara: “La questione deve aver punto nel vivo l’assessore Nicoletta Verì, costringendola ancora una volta a cercare di deviare l’attenzione dei cittadini pur di non rispondere nel merito di una trovata della Giunta Marsilio utile unicamente a mettere in secondo piano i veri problemi della sanità abruzzese”. “Non è inserendo tra i mezzi autorizzabili al trasporto sanitario in emergenza i quad sulle nostre spiagge che l’Assessore alla Sanità migliorerà i servizi di una sanità regionale in totale affanno, con un enorme debito e seri problemi di assistenza ai cittadini”, scrive Cavallari – aggiunge la nota pubblicata. “Le priorità degli abruzzesi sono altre e per rendersene conto, l’Assessore potrebbe semplicemente recarsi in una qualsiasi struttura sanitaria della nostra Regione – Avrebbe magari potuto accompagnarmi qualche giorno fa presso l’Unità Complessa di Cure Primarie di Teramo o incontrare con me gli operatori della sanità, come quelli del 118, ed ascoltare le loro rimostranze per la sempre più esacerbata carenza di organico, che costringe spesso molte ambulanze ad intervenire senza medici a bordo – riporta testualmente l’articolo online. L’Assessore alla Salute dovrebbe occuparsi prioritariamente di questo e prestare maggiore attenzione a quanto denunciato recentemente dal Procuratore regionale della Corte dei Conti sulla circostanza che in alcuni nosocomi la carenza di particolari farmaci costosi è ovviata chiedendo ai pazienti stessi di procurarseli, acquistandoli all’esterno della struttura in cui sono ricoverati – Una situazione inaccettabile soprattutto se si pensa che chi deve porre rimedio è impegnato ad allestire quad”, conclude il Capogruppo di Abruzzo Insieme in Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

