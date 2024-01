COMUNICATO IMPUGNATIVA BILANCIO 2015

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:

La società Delfino Pescara 1936 Spa comunica che la Corte di Appello ha riformato la sentenza del Tribunale con riferimento alla impugnativa del Bilancio 2015. Con questo passaggio il bilancio della società Biancazzurra al 2015 è da ritenersi valido – Si tratta di un risultato che conferma la correttezza dell’attività gestoria della società, posto che la domanda della CIMMAV Srl (oggi in fallimento) è stata quindi dichiarata improcedibile . Il presidente Daniele Sebastiani manifesta la propria soddisfazione per il risultato ottenuto in sede giudiziaria, laddove la società è stata difesa dall’avv. Giuliano Milia e dal Prof.Avv. Ciro Esposito“

