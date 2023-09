COMUNICATO STAMPA DANNI SEGGIOLINI CURVA NORD

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:

Il Comune di Pescara e la Delfino Pescara 1936 Spa esprimono tutto il proprio disappunto, amarezza e contrarietà per i danni arrecati ai seggiolini della Curva Nord in occasione dell’ultima gara di Campionato “Pescara – Arezzo” del 16 settembre u.s. Come noto, il Comune di Pescara, proprietario dell’impianto sportivo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”, lo scorso mese di Agosto 2023 ha completato la sostituzione di tutti i seggiolini della Tribuna Adriatica e ha provveduto a sistemare i seggiolini in tutti gli altri settori dello Stadio con un ingente impegno finanziario – riporta testualmente l’articolo online. In occasione del sopralluogo eseguito al termine della gara sono risultati spezzati, e a volte divelti dal suolo! – oltre 100 seggiolini nel settore Curva Nord. È quindi doveroso ricordare, preliminarmente ed in linea generale, che lo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia è un bene comune della collettività e, come tale, richiede da TUTTI gli utilizzatori rispetto, cura e attenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si ricorda che l’impianto sportivo è dotato di un sistema di videosorveglianza che, come da indicazioni e richieste della Prefettura e Questura di Pescara, è stato anch’esso recentemente implementato dal Comune di Pescara con nuove telecamere di ultima generazione che consentono di identificare gli spettatori che si siano resi responsabili di violazioni al Regolamento suddetto, prima, durante ed al termine dell’evento – aggiunge testualmente l’articolo online. Infatti, al “diritto” dello spettatore ad occupare il posto assegnato dal biglietto si accompagna il “dovere” di rispettare il Regolamento d’Uso dell’Impianto Sportivo che, per quanto di interesse, prevede: “All’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna E’ VIETATO: danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto; ………………… L’inosservanza dello stesso (Regolamento) comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge o dai Regolamenti all’uopo emanati dalla FIFA, dalla Uefa, dalla FIGC, dalla Lega di appartenenza, dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché dalle disposizioni della società Delfino Pescara 1936 Spa – viene evidenziato sul sito web. La società Delfino Pescara 1936 Spa potrà rifiutare l’ingresso all’impianto sportivo in occasione di incontri successivi alle persone che abbiano violato il presente Regolamento”. Comune di Pescara e Delfino Pescara 1936, quindi, nell’auspicare una sempre maggiore presenza di spettatori in occasione delle partite della squadra della propria città invitano, TUTTI, ad avere rispetto delle attrezzature presenti all’interno dello Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia con l’avvertenza che già dalla prossima gara di Campionato “Pescara – Gubbio” di lunedì 2 ottobre p.v., non potranno più essere tollerati danneggiamenti ai seggiolini dell’impianto sportivo e, di conseguenza, attraverso il nuovo sistema di videosorveglianza, si procederà all’adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge nei confronti di coloro che si renderanno responsabili di tali comportamenti.

