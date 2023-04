Comunicato Stampa Vastese-Chieti

- Advertisement -

Chieti Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei neroverdi:

CHIETI – Questa mattina si è tenuto un incontro tra i dirigenti del Chieti F.C. 1922 e dell’A.S.D. Vastese Calcio 1902, insieme alle autorità competenti del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Una riunione proficua in vista della partita tra Vastese e Chieti in programma domenica 16 aprile ore 15:00 allo stadio Aragona di Vasto – Si è deciso di concedere ai tifosi neroverdi un numero di 300 biglietti – precisa il comunicato. Tutti i residenti di Chieti e dei comuni confinanti potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il settore ospiti fino a sabato 15 aprile ore 19:00. Seguirà nelle prossime ore un comunicato sui prezzi e modalità di acquisto – riporta testualmente l’articolo online.

