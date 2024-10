Consiglio regionale convocato per il 15 ottobre

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Il Consiglio regionale è convocato per martedì 15 ottobre, alle ore 15, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo – aggiunge testualmente l’articolo online. La seduta si aprirà con le seguenti interpellanze: “Erogazione gratuita degli alimenti aproteici per i pazienti nefropatici, nei limiti massimali di spesa mensile, nella ASL di Teramo” (a firma del consigliere Pepe); “Partecipazione della Regione Abruzzo al ‘Premio Pigro’ dedicato a Ivan Graziani” (Cavallari); “Situazione del P.O. Bernabeo di Ortona” (Paolucci); “Sovraffollamento carcerario e sistema di medicina penitenziaria” (Blasioli). Saranno poi esaminati due progetti di legge per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio in favore dell’Agenzia delle Entrate e Formez Pa – viene evidenziato sul sito web. Si procederà poi all’elezione dei componenti della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini; del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; dei Presidenti dei Consigli di amministrazione e dei componenti dei Consigli di amministrazione delle Adsu dell’Aquila, di Teramo e di Chieti-Pescara; si procederà alla nomina dei componenti dei Consigli di amministrazione delle Ater dell’Aquila, di Pescara, di Teramo, di Lanciano e di Chieti; del Presidente dell’Ersi e dei componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di Bonifica Ovest – Bacino Liri e Garigliano, Sud – Bacino Moro Sangro Sinello e Trigno; Centro – Bacino Saline Pescara Alento e Foro, Interno – Bacino interno e Sagittario, Nord – Bacino del Tronto Tordino e Vomano; dei componenti del Consiglio di amministrazione e del revisore legale dell’Arap. Infine, sarà esaminata la risoluzione (a firma del consigliere Cavallari) “Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sul tumore mammario e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con mutazioni geniche germinali”.

