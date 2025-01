Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aeroporto, Verrecchia: grazie a Marsilio riconosciuto modello internazionale

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Ci fa piacere che anche il deputato di Azione, Giulio Sottanelli, si sia reso conto dell’importante lavoro svolto dal presidente della Regione Marco Marsilio, tale da far riconoscere oggi l’aeroporto d’Abruzzo come lo scalo alternativo a quello di Roma – Un lavoro serio e ben pianificato che oggi viene preso come modello a livello internazionale – si apprende dalla nota stampa. Il modus operandi di Marsilio è oramai ben riconoscibile: in sordina, senza clamori, nonostante le critiche di chi dall’altra parte non perde mai occasione per attaccarlo senza reali motivazioni, ma sempre risolutivo – Oggi il nostro aeroporto viene finalmente considerato per il grande potenziale che ha a livello internazionale oltreché potente motore di sviluppo economico e turistico regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un esempio virtuoso per attrarre sempre maggiori investimenti, in barba a chi nelle amministrazioni passate ha prodotto solo chiacchiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per tale risultato va ancora un grazie al presidente Marsilio e sicuramente anche all’on. Sottanelli che, meglio tardi che mai, sembra allinearsi con l’ambizioso progetto di un aeroporto di grande rilievo – recita il testo pubblicato online. Si sveglino anche gli altri, riconoscendo con onestà intellettuale la lungimiranza del lavoro fin qui svolto”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

