Consiglio Regionale, il comunicato. La Porta, Monaco e Marinucci componenti del Cram

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Con decreto del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri sono stati nominati i 3 Consiglieri regionali componenti del CRAM (Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo). Si tratta di Antonietta La Porta, Luciano Marinucci (indicati dalla maggioranza) e Alessio Monaco (in rappresentanza della minoranza). Oltre ai componenti designati dall’Assemblea legislativa regionale, il Cram è composto dal Presidente della Giunta o il suo delegato preposto all’Emigrazione; 32 emigrati Abruzzesi residenti stabilmente all’estero, designati dalle Associazioni di ciascun Paese, iscritte all’Albo regionale delle Associazioni; 7 rappresentanti delle Associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione e che operano in Italia e all’estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie; 4 rappresentanti dei Patronati a carattere nazionale aventi sede nella Regione; 1 rappresentante dei Comuni abruzzesi indicato dalla sezione regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI); 1 rappresentante delle Province abruzzesi indicato dall’Unione Province Abruzzesi (U.P.A.); 1 rappresentante delle comunità montane Abruzzesi indicato dalla Delegazione Regionale dell’Unione Comuni ed Enti Montani (UNCEM); 1 rappresentante delle Associazioni di emigrati in Italia fuori Regione nominato d’intesa tra di loro o dal coordinamento delle stesse; 4 rappresentanti dei Sindacati abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata.

