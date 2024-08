Consiglio Regionale, il comunicato. Oncologici e caregiver, soddisfazione di Prospero

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:(ACRA) – “Con grande soddisfazione informo che ieri il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità importanti misure a sostegno delle famiglie e dei caregiver che affrontano gravi difficoltà legate a patologie oncologiche e malattie rare” dichiara Francesco Prospero, consigliere regionale di Fratelli d’Italia che aggiunge: “Grazie all’iniziativa del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e della lista civica Marsilio, abbiamo stanziato 200 mila euro per il rimborso delle famiglie con un componente affetto da grave patologia oncologica e 250 mila euro per i caregiver di minori con malattie rare e disabilità gravissime – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Queste risorse rappresentano un aiuto concreto per chi affronta enormi sacrifici per sostenere i propri cari nel difficile percorso della malattia – viene evidenziato sul sito web. ” Prospero sottolinea l’importanza di tali interventi: “Il nostro impegno è valorizzare il ruolo fondamentale dei caregiver familiari, riconoscendo il loro lavoro silenzioso ma essenziale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa approvazione unanime dimostra la volontà di tutte le forze politiche di sostenere le famiglie più vulnerabili della nostra regione – si apprende dalla nota stampa. Faremo il possibile affinché queste risorse siano erogate nel più breve tempo possibile, perché chi vive queste situazioni non può aspettare – Ringrazio tutti i colleghi consiglieri per la condivisione e il sostegno a questa iniziativa fondamentale per rendere la nostra regione più equa e solidale” conclude Francesco Prospero – recita il testo pubblicato online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it