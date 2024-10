Consiglio Regionale, la nota. Mannetti (Lega Abruzzo): “Una Authority nazionale per il Gran Sasso”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Una authority nazionale e, quindi, un unico soggetto che si occupi di tutte le questioni, dai lavori, all’acqua, alla viabilità, che riguardano il Gran Sasso – recita il testo pubblicato online. E’ la proposta, emersa oggi nel corso dei lavori della Commissione consiliare di Vigilanza, che condivido e ritengo vada presa in considerazione – Avere un unico soggetto anziché tanti, fra enti, società e commissari, come accade attualmente, comporterebbe di sicuro una migliore e più completa gestione e anche una velocizzazione a livello burocratico”. A sottolinearlo è il consigliere regionale della Lega, Carla Mannetti – “Per l’Abruzzo – spiega – il Gran Sasso rappresenta una importantissima risorsa sotto vari punti di vista – si legge sul sito web ufficiale. Soprattutto in questo momento però i problemi sono tanti, e come Regione, stiamo cercando di affrontarli a 360 gradi – precisa la nota online. E ciò sta avvenendo sia in Commissione Territorio che in Commissione Vigilanza – Quello che sta via via emergendo, nel corso delle sedute, è che ci sono troppi soggetti coinvolti – precisa il comunicato. Attorno al Gran Sasso, che sta a cuore a tutti, ruota infatti tutto un sistema istituzionale che anziché facilitare la risoluzione delle difficoltà che ci sono rischia di complicarle ancora di più. Di qui, la proposta, che condivido e mi auguro venga approfondita, della istituzione di un unico soggetto, di un’authority che si occupi di tutte quante le questioni sul tavolo”. (com/red)

