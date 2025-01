Consiglio Regionale, la nota. Mariani (PD): “Legge Finanziaria senza visione. Maggioranza immobile”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Una maggioranza di centrodestra che rinnega sé stessa, che non si vuole occupare dei problemi reali della nostra regione, che continua a fare leggi manifesto, che fa ‘figli e figliastri’ avvantaggiando i propri bacini elettorali a discapito di altri, che dispensa fondi e aiuti solo a due provincie dimenticandosi le altre e che continua a fare piccoli e grandi dispetti a Teramo, non ultima la vergognosa pantomima della cancellazione dei 40 mila euro di fondi al Premio Pigro, pensando di fare un torto a qualcuno senza capire che il danno lo sta facendo ai cittadini”. È quanto dichiara il consigliere regionale e presidente della Commissione Vigilanza, Sandro Mariani, in merito all’ultima Legge Finanziaria regionale approvata nel corso dell’ultima seduta dell’anno – riporta testualmente l’articolo online. “Un documento – scrive Mariani – che dimostra come Marsilio e la sua maggioranza siano fermi, immobili, incapaci di comprendere i reali problemi della regione e occupati solo a gestire fondi per eventi e mitigare dissidi interni – precisa il comunicato. Francamente sono basito dal loro atteggiamento in Aula dinanzi alle mie proposte, agli spunti e alle critiche ormai fanno ‘spallucce’ ed evitano pure di rispondermi, quasi che temessero che confrontandosi con me mi stessero dando importanza! Questi signori non capiscono che il danno non lo fanno a Sandro Mariani, ma agli abruzzesi tutti che chiedono risposte sui grandi temi e che invece si trovano un centrodestra assente, che rinnega le sue battaglie identitarie e che va avanti facendo ‘scena muta’ dinanzi ai reali problemi, come se temesse il confronto…o di rompere i fragili equilibri che regnano in maggioranza tra le varie anime oramai in perenne lotta su spartizione di fondi e poltrone”. Il consigliere Mariani parla di “una bocciatura senza appello per l’ultima Finanziaria Regionale, un documento senza alcuna visione strategica e futura, che dimostra come a nemmeno un anno dalla sua rielezione l’idillio si sia già rotto”. “Nel Consiglio del 30 dicembre ho proposto 5 emendamenti, tutti costruttivi e assolutamente condivisibili, alcuni addirittura molto vicini alla sensibilità del centrodestra e sapete cosa hanno fatto? Li hanno bocciati, tra ‘risatine’, senza una minima discussione e ignorando completamente il mio appello al confronto, continua il Consigliere regionale del Pd. “Avevo proposto, sulla scorta di quanto fatto dalla Regione Friuli Venezia Giulia a guida centrodestra, l’istituzione di un contributo straordinario di 300 mila euro per l’anno 2025 a favore dei quattro comuni capoluogo con l’obiettivo di promuovere progetti volti al potenziamento dell’organico della polizia locale e allo sviluppo di progetti sperimentali di sicurezza urbana integrata – si legge sul sito web ufficiale. Bocciato senza appello!”. “Questo però non è tutto: hanno bocciato il mio emendamento che prevedeva il rifinanziamento della L.R. n. 32 del 23/08/2019 presentata dall’allora Consigliere, oggi Assessore, Roberto Santangelo per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private relative alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016! Hanno fatto spallucce alla mia proposta di destinare un contributo straordinario di 500 mila euro ciascuno per le manutenzioni degli impianti di risalita di Campo Imperatore e Prati di Tivo! Hanno deciso, ancora una volta, di non mettere un soldo sulla legge proposta nel 2020 dal sottoscritto e dalla Lega che prevedeva un contributo a rimborso per le spese veterinarie sostenute da coloro che versano in una situazione di svantaggio economico confermando quanto dissi all’epoca, ovvero che temevo si trattasse di una legge manifesto per il centrodestra e che tale sarebbe rimasta” sottolinea Sandro Mariani – “Insomma la maggioranza a guida Marsilio-Sospiri si dimostra come sempre dispotica, chiusa al dialogo e incapace di capire i reali problemi degli abruzzesi” conclude Mariani – (com/red)

