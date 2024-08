Consiglio Regionale, la nota. Pepe: “Su ASP1 la Regione continua a latitare”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– A seguito dello svolgimento delle commissioni I, II, III, IV e V del Consiglio regionale dell’Abruzzo in seduta congiunta, tenutasi lo scorso 30 luglio, è intervenuto il consigliere regionale Dino Pepe sottolineando, in particolare, la situazione dell’ASP1 (Case di riposo Teramo, Nereto e Civitella del Tronto). “Basterebbe leggere il parere reso dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, all’interno del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2023, per rendersi conto della gravità della situazione in cui verte una delle aziende pubbliche di maggiore interesse e rilevanza sociale della nostra Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Documentazione di bilancio potremmo dire “nascosta”, disavanzo di amministrazione superiore ai 10 milioni di euro, assenza di una programmazione reale che dia contezza delle prospettive presenti e future di questa azienda: queste sono le 3 principali criticità rilevate non da una parte politica, ma dall’organo terzo chiamato ad esprimersi su questo argomento” commenta Dino Pepe – “A questo si aggiungono le difficoltà che quotidianamente vengono portate alla luce da ospiti e famiglie, oltre che dalle sigle sindacali e dagli operatori: da ultimo il tema caldo che, a quanto sembra, ha costretto alla chiusura una porzione di struttura, e che se non affrontato con assoluta urgenza ora, e non ad estate finita, produrrà disservizi e criticità per le condizione di salute degli stessi ospiti – precisa la nota online. Davanti ad un caldo torrido, come si può anche solo pensare di girarsi dall’altra parte e far finta di niente? O davvero si vuole giocare sulla vita e sulla salute delle persone?”. Continua il consigliere regionale del Partito Democratico – aggiunge testualmente l’articolo online. “Eravamo rimasti alle promesse della Giunta Marsilio, già durante il primo mandato, quando a più riprese e con toni trionfalistici avevano promesso milioni di euro per risanare la situazione già grave dell’ASP1. Promesse trasformate in parole vuote perché non supportate poi da fatti e da atti – precisa la nota online. Oggi però siamo oltre la schermaglia politica – viene evidenziato sul sito web. La Regione Abruzzo smetta di nascondersi, dimostri come l’ASP1 rappresenti una priorità indifferibile per la salute dei nostri concittadini, e presenti un piano di ristrutturazione economico-finanziario, come richiesto dalla Corte dei Conti – Noi dai banchi dell’opposizione siamo pronti a fare la nostra parte per dare un futuro ad un’azienda così importante per il nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. “ Conclude l’ex assessore regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it