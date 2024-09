Consiglio Regionale, la nota. Prospero: una risoluzione per la Presentosa

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il Consigliere regionale Francesco Prospero ha presentato, come primo firmatario, una proposta di risoluzione mirata “a promuovere la valorizzazione e l’internazionalizzazione della Presentosa, il celebre gioiello della tradizione abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. La risoluzione ha ottenuto il pieno sostegno del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e della Lista Marsilio, sottolineando l’importanza della tutela del patrimonio culturale regionale”. “Questa iniziativa nasce dall’ispirazione che ho avuto visitando la storica Mostra dell’Artigianato di Guardiagrele, dove la maestria degli artigiani abruzzesi si riflette nel valore della Presentosa – si legge sul sito web ufficiale. Questo gioiello non è solo un ornamento, ma rappresenta la storia e l’identità abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con questa risoluzione, intendiamo far conoscere e apprezzare la Presentosa a livello nazionale e internazionale, tutelando al contempo il lavoro degli artigiani locali,” ha dichiarato Francesco Prospero, promotore dell’iniziativa – viene evidenziato sul sito web. Prospero ha ringraziato i colleghi di Fratelli d’Italia e della Lista Marsilio per il loro supporto, evidenziando l’importanza di preservare una tradizione unica e di creare nuove opportunità economiche per il territorio – La risoluzione ha tre obiettivi principali: Promuovere il gioiello della Presentosa come simbolo culturale e artigianale dell’Abruzzo; sostenere il lavoro degli artigiani locali e potenziare le opportunità di mercato per questo prodotto tipico; incrementare la visibilità della Presentosa nei mercati internazionali, attraverso la partecipazione a fiere ed eventi dedicati all’artigianato e al design italiano – recita il testo pubblicato online. “Sono certo che, quando la proposta verrà esaminata in commissione, ci sarà la massima condivisione da parte di tutti i colleghi, riconoscendo l’importanza di valorizzare un simbolo così prezioso per la nostra regione”, ha concluso Prospero – Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per rafforzare il legame tra cultura, tradizione e sviluppo economico, trasformando la Presentosa in un ambasciatore dell’eccellenza artigianale abruzzese nel mondo – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

