Consiglio Regionale. Scalera: tornerà presto in attività l’istituto penale per minori dell’Aquila

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila, 22 gennaio – Tornerà presto in attività l’Istituto penale per i minorenni dell’Aquila, ubicato nel compendio demaniale “Luigi Ferrari” di via Acquasanta – A comunicarlo è la garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Monia Scalera a seguito della comunicazione che il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile – ha inviato alla Regione e ai Dipartimenti competenti degli assessorati di Sanità e Lavoro, Formazione e Sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “E’ un risultato importantissimo che accogliamo con grande soddisfazione – ha sottolineato Scalera – giunto dopo due anni di lavoro e impegno, in particolare del senatore Guido Liris al quale va il mio ringraziamento – recita il testo pubblicato online. Ora, in stretta collaborazione con l’assessore Roberto Santangelo, ci attiveremo affinché la riapertura tanto attesa avvenga in tempi ragionevoli e si proceda nella realizzazione delle attività che consentano di concludere al più presto tutti i passaggi amministrativi previsti dall’iter”.L’Istituto accoglierà minorenni o ultradiciottenni fino ai 25anni di età e dovrà garantire attività trattamentali sempre più integrate con il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Alla popolazione detenuta, infatti – si legge nella nota del Ministero -oltre alla tutela del diritto alla salute, dovranno essere assicurati il diritto allo studio, nonché percorsi di formazione ed inclusione socio-lavorativa per favorirne e sostenerne il reinserimento sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Per questo – ha spiegato a proposito Scalera – stiamo valutando la possibilità di poter utilizzare linee di finanziamento già attive per coinvolgere i detenuti che saranno accolti nella struttura in progetti e percorsi di formazione”.

