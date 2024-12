Consiglio Regionale. Scoccia su Magneti-Marelli: in Capigruppo richiesta attivazione tavolo istituzionale

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Un tavolo istituzionale per la salvaguardia della realtà occupazionale e per la tutela del tessuto industriale e sociale della Magneti Marelli di Sulmona – È quanto richiesto nel documento presentato dalla vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia, sostenuto anche dalle Consigliere regionali Maria Assunta Rossi e Antonietta La Porta, nella riunione dei Capigruppo consiliari con audizione dei sindacati, rispettive Rsu e parlamentari in collegamento da remoto Guido Liris, Michele Fina, sottoscritto da tutti i presenti. “Per la Regione la tutela della Magneti Marelli, una delle realtà produttive più importanti del centro Abruzzo, è una priorità. Vogliamo sollecitare un’azione forte e tempestiva di tutte le forze politiche, puntando a una strategia articolata tesa alla salvaguardia dei posti di lavoro, al rilancio dello stabilimento e alla difesa dell’intero tessuto produttivo della provincia dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Con il documento abbiamo chiesto un tavolo con le istituzioni locali regionali e nazionali, Stellantis, i sindacati, le rappresentanze dei lavoratori al fine di definire un piano di rilancio dello stabilimento peligno – riporta testualmente l’articolo online. Esprimo soddisfazione per la riunione proficua, in cui è emerso che, come specificato dal deputato Guido Liris, non c’è lo stato di crisi, ma di allerta, garantendone disponibilità di intervento di parlamentari e sottosegretari abruzzesi, con i quali siamo in costante contatto, al fine di individuare la soluzione per garantire un futuro di crescita”. Lo afferma la vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it