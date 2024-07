Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo: 22-26 luglio 2024

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Gli appuntamenti della settimana politica in Consiglio regionale si concentreranno nella giornata di giovedì 25 luglio – recita il testo pubblicato online. Nella mattinata, con inizio dei lavori alle 10, è convocata la Commissione di Vigilanza – si apprende dal portale web ufficiale. Il primo punto all’ordine del giorno, richiesto dal presidente della Commissione, Sandro Mariani, sarà dedicato alla “Relazione sullo stato di attuazione del Piano Attuativo Regionale relativo al programma GOL ‘Garanzia di occupabilità dei lavoratori’ e sullo stato di liquidazione delle prestazioni rese dai soggetti realizzatori”. Sul tema saranno ascoltati: Tiziana Magnacca, assessore regionale al Lavoro; Renata Durante, direttrice DPG – Dipartimento Lavoro – Sociale; Nicoletta Bucco, dirigente Servizio formazione e apprendimento permanente DPG – Dipartimento Lavoro – Sociale; Pietro De Camillis, dirigente Dipartimento Servizio CPI (Centri per l’Impiego); Francesca Farda, coordinamento AQ-TE, PON inclusione POC SPAO; Daniela Bafile, coordinamento Gol AQ-TE; Adelina Pietroleonardo, coordinamento PE-CH, PON inclusione POC SPAO; Luca Bucciarelli, coordinamento GOL PE-CH. I lavori si chiuderanno con un confronto sul “Piano di razionalizzazione della ASL 01 de L’Aquila”, richiesto dai consiglieri Mariani e D’Amico – In audizione: Nicoletta Verì, assessore regionale alla Sanità; Claudio D’Amario, direttore Dipartimento Sanità Regione Abruzzo; Ferdinando Romano, direttore Generale ASL 01 L’Aquila, o suo delegato; Pierluigi Biondi, in qualità di Presidente del Comitato ristretto dei sindaci della Azienda sanitaria locale; Pierluigi Cosenza, direttore Agenzia Sanitaria Regionale; Francesco Marrelli, segretario Generale CGIL; Anthony Pasqualone, segretario Generale FP CGIL Provincia dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Sempre giovedì 25 luglio, alle ore 15, si riunirà il Comitato per la legislazione, per l’illustrazione del progetto di legge “Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione”.

