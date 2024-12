Consiglio Regionale. Sospiri al Trentennale della Conferenza Assemblee Legislative Regionali

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Siamo lieti che il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, in occasione dei 30 anni della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni, riconosca l’incessante impegno delle Istituzioni regionali nel fare buone leggi e nel mantenere vivo quel processo di leale collaborazione che, come lui stesso ha scritto, contribuisce a costruire un’Italia più forte e più vicina ai bisogni dei cittadini”. Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, interviene durante la giornata che celebra il trentennale della Conferenza, partecipando all’incontro di oggi alla Camera dei Deputati alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – “La nostra Assemblea – sottolinea Sospiri – attraverso l’ineccepibile lavoro della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi, guidata dalla direttrice Francesca Di Muro, ha svolto in questi anni una costante opera di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non solo accogliendo pochi, anzi pochissimi, ma legittimi correttivi sull’attività normativa, ma soprattutto fungendo da stimolo per il miglioramento dei processi di leale collaborazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un lavorio sottotraccia ma costante, compiuto in sinergia con i Servizi della Direzione e con le strutture della Giunta regionale”. “Dentro quel 3,72 % di impugnative, indicato dal Ministro e che si riferisce all’intera attività istruttoria e di controllo a cui sottostanno tutte le Regioni e le Province Autonome, – spiega il Presidente – segnalo che l’Abruzzo incide per lo 0%. Infatti, quella manciata di leggi regionali segnalate nel biennio 2023-2024 hanno superato velocemente ed efficacemente il rischio di contenzioso, correggendo a volte il tiro o, in alcuni casi, ribattendo alle osservazioni del Governo con una valida interpretazione del diritto e con la forza dell’agire in funzione dell’interesse pubblico”. “E’ proprio grazie alla piena e operativa collaborazione di Province, Regioni e Consigli regionali che è possibile tenere insieme la Nazione, collegando Stato e gli Enti locali”, dichiara infine Sospiri a conclusione della cerimonia alla Camera dei Deputati, alla quale ha preso parte insieme alla vicepresidente del Consiglio regionale, Marianna Scoccia – si legge sul sito web ufficiale.

