Consiglio Regionale, ultime. Risoluzione Di Marco (PD) su espropri Pescara-Roma

"Se Governo, Ferrovie e Regione Abruzzo restano chiusi alle proposte di miglioramento dei lotti del progetto di velocizzazione della linea Pescara-Roma, non è pensabile che il governo regionale non dia supporto alla comunità interessata dagli espropri – precisa la nota online. In più di un'occasione era stata annunciata la creazione di un organismo che avrebbe dovuto facilitare il dialogo e le procedure in questa delicatissima fase, ma non è accaduto, tant'è che cittadini e attività stanno ricevendo le lettere di notifica dei decreti di occupazione di urgenza dei terreni posti sul sedime progettuale, con cui Italferr invita a lasciare le proprietà entro il 30 luglio, offrendo un'indennità provvisoria "senza particolari indagine e formalità", dunque basata sul valore minimo dei terreni e non sul valore reale stabilito dagli strumenti di programmazione urbanistica vigente – recita la nota online sul portale web ufficiale. È la beffa dopo il danno, non si può abbandonare a sé stessa la popolazione interessata da provvedimenti così sensibili, senza dare garanzie e supporto a chi deve lasciare proprietà che riassumono i sacrifici di una vita", così il consigliere regionale Pd Antonio Di Marco che annuncia una risoluzione "che impegni il Governo regionale a stare accanto alla comunità in questa fase e a garantire il miglior trattamento e lavorare insieme ai Comuni". "La Regione non può stare con le mani in mano ribadendo la bontà del progetto a fronte della sentenza del Consiglio di Stato che boccia i ricorsi del maggiore comitato e dei cittadini di Manoppello e manifestando soddisfazione per l'esito di un'istanza che era e resta legittima viste le tante criticità dell'opera nella stesura presentata ai territori – incalza Di Marco – . L'inerzia nella fase più dolorosa è uno schiaffo ulteriore alla comunità che non ha potuto esprimere il suo punto di vista a tutela di proprietà che avrebbero potuto essere risparmiate da un'elaborazione più aggiornata e legata allo stato dei luoghi – precisa la nota online. Modifiche che RFI non ha voluto e che, diciamolo, nemmeno la Regione ha avallato, nonostante le richieste dei cittadini e delle attività interessate nei vari comuni coinvolti – aggiunge la nota pubblicata. Una mancanza di iniziative che pesa e che non può restare tale: migliaia di abruzzesi dovranno lasciare terre, case e attività economiche, a loro va garantito il miglior trattamento possibile, ristori seri, non approssimativi e zeppi di errori, che renderanno annose le rivendicazioni di chi si sarà visto valutare come seminativo un terreno che invece è edificabile, come sta già capitando – recita il testo pubblicato online. Si tratta di un dovere amministrativo, ma, prima ancora, morale: resti l'importanza del progetto, ma non si possono ignorare così i drammi di chi dovrà lasciare tutto perché si realizzi".

