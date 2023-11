CONVOCAZIONE NAZIONALE PER GEORGI TUNJOV

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

Nuova convocazione Nazionale per il Biancazzurro Georgi Tunjov in vista dei prossimi impegni di qualificazione EURO 2024 con le partite Estonia – Austria in programma il 16 novembre a Tallin, e SVEZIA – ESTONIA in programma il 19 novembre a Stoccolma – si legge sul sito web ufficiale. Il calciatore si unirà al gruppo estone a partire da lunedì 13 novembre sino al termine della seconda gara in programma – si apprende dal portale web ufficiale.

E' quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dalla Pescara Calcio