CONVOCAZIONE TUTTI A DISPOSIZIONE

Pescara Calcio, novita' dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

Grazie all’ottimo lavoro sul campo da parte del nostro staff medico, per la prima volta mister Zeman potrà usufruire di tutti gli uomini in rosa – si legge sul sito web ufficiale. 1 SOMMARIVA Daniele 31 D’ANIELLO Andrea 22 PLIZZARI Alessandro 18 BOBEN Matija 13 BROSCO Riccardo 29 CANCELLOTTI Tommaso 3 CRESCENZI Alessandro 32 GOZZI Paolo 28 INGROSSO Gianmarco 2 MILANI Lorenzo 24 MESIK Ivan 23 PELLACANI Filippo 8 ALOI Salvatore 88 GERMINARIO Gianluca 6 GYABUAA Emmanuel 20 KRAJA Erdis 19 MORA Luca 5 PALMIERO Luca 17 RAFIA Hamza 27 CUPPONE Luigi 11 DELLE MONACHE Marco 7 KOLAJ Aristidi 21 DESOGUS Jacopo 10 LESCANO Facundo 30 MEROLA Davide 9 VERGANI Edoardo 16 CATENA Etienne (convocazione in primavera Pescara – Benevento)

