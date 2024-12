Emiciclo. Bilancio, in Prima Commissione le audizioni degli Assessori regionali

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Nel corso della seduta della Prima Commissione di questa mattina, l’assessore regionale Mario Quaglieri ha illustrato gli interventi previsti nel Bilancio di Previsione 2025-2027, licenziato dalla Giunta regionale, che vale 15 miliardi di euro di cui oltre 3, per ogni annualità, destinati alla tutela della salute – E’ intervenuto anche il direttore del Dipartimento Risorse, Fabrizio Giannangeli che ha fornito ulteriori elementi rispondendo alle domande dei Commissari – aggiunge la nota pubblicata. L’assessore Quaglieri ha voluto sottolineare che si tratta di un Bilancio “prudenziale” per fronteggiare eventuali emergenze di spesa ma che comunque si potranno prevedere ulteriori interventi in corso d’opera – si apprende dal portale web ufficiale. Il presidente della Commissione, Vincenzo D’Incecco, ha poi proseguito i lavori in seduta ordinaria con l’esame del provvedimento amministrativo riguardante “Bilancio di previsione 2024/2026. Accertamento maggiori entrate libere versate sul conto di Tesoreria dell’Ente”, sul quale è stato espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti.E’ stato quindi espresso il parere finanziario sul progetto di legge recante “Disposizioni per il sostegno alle attività di studio e ricerca in ambito universitario”. Parere favorevole a maggioranza anche sui progetti di legge riguardanti il riconoscimento di due debiti fuori bilancio riferiti rispettivamente ai “Servizi scolastici aggiuntivi per il trasporto pubblico a seguito dell’Emergenza Covid-19” e alcuni dettagli tecnici riguardanti l’attività di formazione della Regione Abruzzo – Sulle questioni sono stati ascoltati i funzionari dei Dipartimenti interessati.A seguire, infine, il parere favorevole a maggioranza anche sul progetto di legge che oltre ad apportare dettagli tecnici a una serie di norme regionali, inserisce modifiche alle “Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti” ed introduce delle integrazioni finanziarie alla “Disciplina del sistema culturale regionale” “al fine di finalizzare le risorse disponibili, quantificate per l’annualità 2024, in 327mila euro”. Viene altresì rifinanziata la partecipazione della Regione Abruzzo al “Premio Pigro” (25mila euro).

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it