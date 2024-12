Emiciclo. Difesa civica, domani a Chieti evento sulla trasparenza e l’accesso agli atti

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:(ACRA9 – E’ in programma domani, mercoledì 4 dicembre, alle ore 15:30, nell’Aula multimediale dell’Università d’Annunzio a Chieti (Via dei Vestini) il primo evento, dal titolo “La trasparenza e l’accesso agli atti”, che si svolge nell’ambito delle “Giornate di Studio della Difesa Civica Regionale – Diritto di Accesso e Forme Diffuse di Controllo” organizzate dal Difensore civico regionale, avv. Umberto Di Primio, in collaborazione con la d’Annunzio di Chieti-Pescara e l’Università di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa, che gode del patrocinio di Anci, UPI e di Ordini e Collegi professionali si pone l’obiettivo di avvicinare i cittadini consapevolmente alle procedure amministrative ed al contempo di rafforzare le conoscenze e competenze degli operatori della P.A. e dei professionisti – Questo il programma – si legge sul sito web ufficiale. Introduzione e Presidenza: Prof. Stefano Civitarese Matteucci (Professore ordinario di diritto amministrativo e pubblico, Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara); Interventi: Il ruolo del Difensore Civico tra tutela del diritto d’accesso e forme diffuse di controllo (Avv. Umberto Di Primio – Difensore Civico Regione Abruzzo ); L’evoluzione del regime della conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione Le forme di accesso, accesso documentale e accesso civico “semplice” (Prof.ssa Melania D’Angelosante, professore associato di Diritto amministrativo e pubblico Università “Gabriele d’Annunzio”); L’evoluzione del regime della conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione, le forme di accesso (accesso civico “generalizzato” e accesso ambientale), la tutela amministrativa nei procedimenti di accesso agli atti (Dott. Gianlorenzo Ioannides PhD e Assegnista di ricerca di diritto amministrativo e pubblico, Università “Gabriele d’Annunzio”); L’accesso agli atti e la tutela dei dati personali (Prof. Gianluca Bellomo Professore associato di diritto amministrativo e pubblico, Università “Gabriele d’Annunzio”). L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Chieti con 3 crediti formativi – aggiunge la nota pubblicata.

