Emiciclo. Domani seduta straordinaria Commissione Territorio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Il programma degli appuntamenti politici previsti in Consiglio regionale per la giornata di domani, giovedì 18 luglio, è stato integrato con la convocazione straordinaria della Seconda Commissione “Territorio, ambiente e infrastrutture”. I Commissari si riuniranno alle ore 15 per lavorare sul seguente ordine del giorno: audizioni delle sigle sindacali di settore (FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, OR.S.A. FERROVIE, SLM- FAST CONFSAL) sulle “Problematiche relative alla riduzione dell’orario di apertura delle biglietterie Trenitalia”, con l’intervento dell’Assessore regionale competente per materia; Provvedimento Amministrativo di Giunta regionale, “Approvazione del Piano del Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise”, con audizioni del Presidente e del Direttore del Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise, dell’Associazione Comitato Allevatori e Agricoltori del Territorio (A-A-T) e dell’Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini Iura Civium ad Bonum Naturae ETS; Progetto di Legge di iniziativa dei consiglieri regionali Monaco, Menna, Cavallari, Pavone, Pietrucci, Di Marco, Pepe, D’Amico, Alessandrini, Paolucci, “Istituzione della Riserva naturale regionale ‘Lago di Bomba’”; Progetto di Legge di iniziativa del consigliere regionale Verrecchia, “Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune o ad essi assimilati piste da sci ed infrastrutture accessorie”; Progetto di Legge di iniziativa del consigliere regionale Campitelli, “Disposizioni per la promozione della qualità architettonica”; audizione del Presidente e Direttore Generale di TUA S.p.A. e dell’Amministratore Unico di Sangritana S.p.A. in merito alle azioni intraprese o da intraprendere rispetto alla dismissione del ramo di azienda Agenzia Viaggi – Noleggio Pullman da GT.

