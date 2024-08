Emiciclo. Il cordoglio del presidente Sospiri per la scomparsa di Del Turco

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La scomparsa dell’ex Presidente della Regione Abruzzo Ottaviano Del Turco segna in qualche modo la chiusura di un periodo della nostra storia politica e sindacale, nella quale ha impresso una impronta riconoscibile e decisa”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri in riferimento alla scomparsa dell’ex Governatore Del Turco – recita il testo pubblicato online. “Le battaglie condotte negli anni in difesa del diritto al lavoro e dei diritti dei lavoratori hanno sicuramente contribuito a tante innovazioni normative che ancora oggi rivelano la propria efficacia nel settore della sicurezza – ha ricordato il Presidente Sospiri -. Nell’attività politica ha sicuramente scritto pagine importanti – precisa il comunicato. Alla sua famiglia rivolgo il cordoglio e le condoglianze, miei personali e dell’intero Consiglio regionale, per la grave perdita”. (com/red)

