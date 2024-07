Emiciclo, la nota. Vigilanza: audizioni su centri impiego e Asl 01

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Due assessori regionali sono stati protagonisti, questa mattina, delle audizioni in Commissione Vigilanza – si apprende dal portale web ufficiale. Tiziana Magnacca, delegata al lavoro e alle attività produttive, è intervenuta sull’attuazione del programma GOL “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” e sull’attività dei centri per l’impiego regionali. Nicoletta Verì, assessore alla sanità, è stata ascoltata sul piano di razionalizzazione della ASL 01 dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Sul primo punto, oltre all’esecutivo regionale, dirigenti e funzionari del “Dipartimento Lavoro – Sociale” hanno risposto alle tante osservazioni presentate dai Commissari – In aggiunta al confronto verbale, durato circa due ore, l’assessore Magnacca e gli uffici della Giunta si sono impegnati a dare risposta scritta alle circa trenta domande puntuali poste da diversi consiglieri – Un elenco di questioni che intendono approfondire i dati sulla produttività e sulla qualità dei servizi erogati da tutti gli organismi coinvolti nel sistema della formazione regionale, dell’inserimento lavorativo e del reinserimento occupazionale – Il presidente della Commissione, Sandro Mariani, ha annunciato la volontà, una volta completata la raccolta dati, di compilare un dossier sul programma GOL e il suo funzionamento in Abruzzo – La seconda metà dei lavori commissariali è stata dedicata allo stato della sanità in provincia dell’Aquila e alla presentazione del piano di razionalizzazione della ASL 01. Oltre alla Verì, sono stati ascoltati il direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale, Pierluigi Cosenza, e i rappresentanti sindacali, Francesco Marrelli (Segretario Generale CGIL) e Anthony Pasqualone (Segretario Generale FP CGIL Provincia dell’Aquila). I sindacati hanno espresso forti preoccupazioni per la possibilità di tagli al personale, eventualità però immediatamente smentita dall’assessore alla sanità. Verì ha inoltre annunciato un imminente incontro, probabilmente già nel pomeriggio di oggi, che riunirà in assessorato i manager delle quattro Asl abruzzesi, allo scopo di valutare i piani di razionalizzazione presentati e dettare la linea dell’Esecutivo – Tra gli argomenti dibattuti in Commissione anche il problema delle liste d’attesa –

