Enti regionali, Paolucci: dalla Lega stop al presidente Sospiri

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Capigruppo ai ferri corti per la maggioranza di centrodestra, che esce di nuovo dilaniata dai dissidi dalla seduta di oggi, che avrebbe dovuto dare al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri la delega piena sulle nomine di competenza dell’aula, ovvero Adsu, Ater, Arap ed Ersi – Invece la Lega, stanca probabilmente dei diktat di Fratelli d’Italia, ha negato la fiducia al presidente che ora dovrà inserire l’argomento in Consiglio Regionale con voto nomina per nomina, ormai oltre la scadenza dei 180 giorni”, riferisce il capogruppo consiliare Pd Silvio Paolucci – “E così i salviniani hanno tirato fuori l’arma più efficace per la strenua resistenza: negare il proprio sostegno, spaccando di nuovo il fronte alleato e costringendo Sospiri ancora una volta all’angolo – incalza Paolucci – . Segno che sanità, prezzi del trasporto, ambiente e sostegno alla comunità vengono sempre dopo la gestione del potere”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it