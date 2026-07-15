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L’Aquila, Campionati Italiani FIDESM di Danza Sportiva: Linda Giangregorio conquista argento e bronzo a Rimini

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Ottimi piazzamenti per l’ASD Sensazione di Movimento L’Aquila ai Campionati Italiani FIDESM di Danza Sportiva tenutisi a Rimini. Linda Giangregorio si è distinta conquistando un argento nella specialità Folk Oriental Dance e un bronzo nella specialità Oriental Dance, entrambi nella Classe B, categoria 31-49. Un risultato di grande valore che testimonia il talento e la dedizione dell’atleta.

La maestra Midia Nazad ha sottolineato il percorso di crescita di Linda Giangregorio, evidenziando il suo impegno, ricerca e attenzione nel percorso di alto livello intrapreso solo due anni fa. Insieme hanno costruito un percorso di grande successo che continua con il passaggio in Classe A.

Anche Maria Luisa Casasanta ha ottenuto un ottimo risultato nella Classe Internazionale (AS) con la specialità Oriental Dance, dimostrando il suo costante percorso di crescita a livello nazionale. Entrambe le atlete affrontano lunghi spostamenti settimanali per allenarsi con la maestra Midia Nazad, mostrando così passione, sacrificio e costanza nel percorso sportivo.

La Scuola aquilana diretta da Roberta Iannarelli e Antonello Dinisi vanta una qualità tecnica di alto livello nel settore delle danze E.Po.Ca, confermando l’importante vetrina nazionale che Linda Giangregorio e Maria Luisa Casasanta hanno regalato all’Abruzzo.

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