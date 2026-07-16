L’Aquila trionfa ai Campionati Italiani FIDESM di Danza Sportiva: doppietta d’oro e prestigioso podio per gli atleti della Sensazione di Movimento

Una spedizione ricca di successi per l’ASD Sensazione di Movimento

RIMINI. Durante i Campionati Italiani FIDESM di Danza Sportiva 2026, svoltisi a Rimini, i talentuosi atleti dell’ASD Sensazione di Movimento L’Aquila hanno ottenuto brillanti risultati confermando il valore del loro impegno quotidiano e la competenza dei loro maestri, Antonello Dinisi e Roberta Iannarelli.

Il trionfo più importante è arrivato nella categoria Liscio Unificato Classe B1, dove Pierfranco Bulsei e Alessia Frattale hanno conquistato il titolo di Campioni d’Italia, primeggiando in una competizione di altissimo livello che ha portato l’intera società ad essere orgogliosa dei propri rappresentanti.

Un risultato di grande rilievo è stato anche ottenuto da Amedeo Gregori e Caterina D’Agostino, che hanno raggiunto un eccezionale terzo posto nella Classe Internazionale delle Danze Standard, dimostrando la propria bravura, il duro lavoro e i sacrifici compiuti durante tutta la stagione.

Nelle competizioni di Classe A, l’ASD Sensazione di Movimento ha conseguito risultati di prestigio, con Mauro Dassatti e Tiziana Galassi che hanno conquistato il quarto posto nel Liscio Unificato Classe A2 e l’ottavo posto nelle Danze Standard Classe A 55/60. Anche Fabrizio Cloro e Daniela Fracassi si sono distinti, piazzandosi al quinto posto nel Liscio Unificato Classe A2 e all’undicesimo nelle Danze Standard Classe A 55/60.

Francesco Marino e Antonella Dal Mas hanno debuttato con successo nella massima categoria nazionale, ottenendo il quarantesimo posto nelle Danze Standard Classe A.

Nella categoria Classe B, Emiliana Stringini e Luca Paolucci si sono aggiudicati il titolo di Vice-campioni d’Italia nel Liscio Unificato Classe B2, mentre Romano Lenza ed Edalinda Tersigni hanno ottenuto un ottimo sesto posto nella stessa categoria.

Infine, Franco Bonanni e Rita Santirocco hanno conquistato il titolo di Campioni d’Italia nel Liscio Unificato Classe C e si sono classificati all’ottavo posto nelle Danze Standard Classe C.

La presenza dell’ASD Sensazione di Movimento ai Campionati Italiani FIDESM di Danza Sportiva è stata caratterizzata da un insieme di risultati di grande prestigio che testimoniano l’impegno e la passione dei suoi atleti e dei suoi maestri nel perseguire l’eccellenza nel mondo della danza sportiva.