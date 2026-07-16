- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Luglio 16, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportL’Aquila trionfa ai Campionati Italiani FIDESM di Danza Sportiva: doppietta d’oro e...
Sport

L’Aquila trionfa ai Campionati Italiani FIDESM di Danza Sportiva: doppietta d’oro e prestigioso podio per gli atleti della Sensazione di Movimento

- Spazio Pubblicitario 02 -

Una spedizione ricca di successi per l’ASD Sensazione di Movimento

RIMINI. Durante i Campionati Italiani FIDESM di Danza Sportiva 2026, svoltisi a Rimini, i talentuosi atleti dell’ASD Sensazione di Movimento L’Aquila hanno ottenuto brillanti risultati confermando il valore del loro impegno quotidiano e la competenza dei loro maestri, Antonello Dinisi e Roberta Iannarelli.

Il trionfo più importante è arrivato nella categoria Liscio Unificato Classe B1, dove Pierfranco Bulsei e Alessia Frattale hanno conquistato il titolo di Campioni d’Italia, primeggiando in una competizione di altissimo livello che ha portato l’intera società ad essere orgogliosa dei propri rappresentanti.

Un risultato di grande rilievo è stato anche ottenuto da Amedeo Gregori e Caterina D’Agostino, che hanno raggiunto un eccezionale terzo posto nella Classe Internazionale delle Danze Standard, dimostrando la propria bravura, il duro lavoro e i sacrifici compiuti durante tutta la stagione.

Nelle competizioni di Classe A, l’ASD Sensazione di Movimento ha conseguito risultati di prestigio, con Mauro Dassatti e Tiziana Galassi che hanno conquistato il quarto posto nel Liscio Unificato Classe A2 e l’ottavo posto nelle Danze Standard Classe A 55/60. Anche Fabrizio Cloro e Daniela Fracassi si sono distinti, piazzandosi al quinto posto nel Liscio Unificato Classe A2 e all’undicesimo nelle Danze Standard Classe A 55/60.

Francesco Marino e Antonella Dal Mas hanno debuttato con successo nella massima categoria nazionale, ottenendo il quarantesimo posto nelle Danze Standard Classe A.

Nella categoria Classe B, Emiliana Stringini e Luca Paolucci si sono aggiudicati il titolo di Vice-campioni d’Italia nel Liscio Unificato Classe B2, mentre Romano Lenza ed Edalinda Tersigni hanno ottenuto un ottimo sesto posto nella stessa categoria.

Infine, Franco Bonanni e Rita Santirocco hanno conquistato il titolo di Campioni d’Italia nel Liscio Unificato Classe C e si sono classificati all’ottavo posto nelle Danze Standard Classe C.

La presenza dell’ASD Sensazione di Movimento ai Campionati Italiani FIDESM di Danza Sportiva è stata caratterizzata da un insieme di risultati di grande prestigio che testimoniano l’impegno e la passione dei suoi atleti e dei suoi maestri nel perseguire l’eccellenza nel mondo della danza sportiva.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it