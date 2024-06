PD Abruzzo, DECRETO PERONOSPORA, IL GOVERNO MELONI PROMETTE E NON MANTIENE

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Partito Democratico è al fianco dei sindaci e delle comunità che chiedono al governo e alla Regione l’attivazione immediata degli strumenti previsti a sostegno delle aziende vitivinicole abruzzesi danneggiate dalla peronospora – E’ inaccettabile che, a più di quattro mesi dall’approvazione del decreto sugli interventi compensativi dei danni subiti nelle aree colpite dalla malattia, nulla sia accaduto per alleviare la grave situazione in cui si è venuto a trovare questo comparto economico – riporta testualmente l’articolo online. Il governo Meloni promette e non mantiene quelle misure che già al momento dell’approvazione erano sembrate insufficienti, tanto da indurre i rappresentanti di categoria a richiedere fondi ulteriori in quanto quelli previsti risultano inadeguati – precisa la nota online. Il PD vigilerà affinché i ristori vengano concessi fino all’ultimo centesimo e le iniziative di compensazione siano messe in atto celermente – si apprende dalla nota stampa. Daniele Marinelli, segretario regionale del PD Abruzzo

