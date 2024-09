PD Abruzzo, I DATI SULL’OCCUPAZIONE IN ABRUZZO PREOCCUPANO: LA REGIONE DEVE ESSERE PIU’ EFFICIENTE E MENO AUTOCELEBRATIVA

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:L’Inps certifica che in Abruzzo nel 2023 l’occupazione è cresciuta ma si tratta di lavoro povero e spesso a tempo determinato – recita il testo pubblicato online. Non solo: i giovani Neet – ovvero coloro che non studiano e non lavorano – sono oltre il 15% del totale – Ma se si allarga lo sguardo al primo semestre del 2024, la situazione peggiora – si legge sul sito web ufficiale. Come rileva l’economista Aldo Ronci, che ha utilizzato i dati Istat, l’occupazione si è attestata al 60,5%, portando uno spread negativo rispetto all’Italia di 1,8 punti percentuali – precisa la nota online. Nello stesso periodo i disoccupati sono aumentati di 11mila unità (+26,7%), in controtendenza rispetto al dato italiano che registra una flessione dell’11,8%. Si tratta di un incremento che colloca l’Abruzzo all’ultimo posto della graduatoria nazionale – Il tasso di disoccupazione abruzzese sale al 9,7% registrando uno spread negativo rispetto all’Italia di ben 2,9 punti percentuali – Le imprese flettono di 238 unità e registrano un decremento dello 0,16%, in controtendenza con il dato nazionale che ha segnato un incremento dello 0,31%. Il decremento posiziona l’ Abruzzo al terzultimo posto della graduatoria nazionale – Il quadro complessivo delinea un territorio in difficoltà, che con l’incombente crisi dell’automotive potrebbe diventare molto grave – si apprende dalla nota stampa. Occorre che la Regione Abruzzo si muova elaborando iniziative che aiutino realmente le imprese, dimostrando più efficienza e meno propensione all’autocelebrazione – si apprende dalla nota stampa. Non si governa con le chiacchiere, ci vogliono fatti concreti – precisa la nota online. Daniele Marinelli, segretario regionale del Pd Abruzzo

