Pineto, la scherma abruzzese protagonista alla Notte Bianca dello Sport: grande partecipazione e nuovi progetti di sviluppo

La scherma abruzzese continua a crescere e conquistare nuovi spazi, attirando sempre più praticanti e suscitando interesse tra i giovani. Uno degli eventi estivi più importanti dedicati alla promozione dell’attività sportiva sul territorio, la Notte Bianca dello Sport e dello Sport Paralimpico di Pineto, svoltasi sabato 11 luglio, ha visto una grande partecipazione da parte degli appassionati.

L’evento ha trasformato il centro cittadino in un vero e proprio villaggio dello sport, riunendo diverse discipline e associazioni. La scherma è stata protagonista con dimostrazioni, prove pratiche e momenti di confronto con tecnici e atleti, per avvicinare il pubblico a questa affascinante disciplina.

Il presidente del CONI Abruzzo, Enzo Passacantando, ha fortemente voluto la presenza della scherma all’evento, evidenziando la sua attenzione verso le eccellenze sportive regionali e la diffusione delle discipline olimpiche anche nei territori meno radicati.

Durante la manifestazione sono state proposte dimostrazioni delle tre armi olimpiche – fioretto, spada e sciabola – per permettere ai visitatori di conoscere le caratteristiche di ciascuna specialità e di provare direttamente in pedana. La Gymnasium Scherma, rappresentata dal presidente Vincenzo De Bartolomeo e dai delegati provinciali della Federazione Italiana Scherma, ha partecipato attivamente all’iniziativa, mostrando il lavoro condiviso che il movimento schermistico porta avanti in tutta la regione.

Inoltre, durante l’evento è stato presentato il nuovo corso di scherma attivato a Pineto all’inizio della stagione agonistica, con un focus particolare sul fioretto. Questo progetto punta a ampliare l’offerta tecnica e favorire la crescita di nuovi atleti in una specialità che conta ancora un numero limitato di praticanti in Abruzzo.

Negli ultimi anni la scherma abruzzese ha registrato una significativa crescita grazie all’apertura di nuovi centri di allenamento e all’impegno delle società sportive nel promuovere la disciplina anche al di fuori dei tradizionali poli schermistici. Questa strategia ha contribuito ad aumentare il numero di tesserati, ad avvicinare sempre più giovani alle pedane e a consolidare la presenza dell’Abruzzo nel panorama schermistico nazionale.

La Notte Bianca dello Sport ha confermato come la scherma sia sempre più apprezzata dal pubblico, riuscendo a coniugare tradizione olimpica, valori educativi e spettacolarità, diventando uno strumento efficace per promuovere la cultura sportiva e coinvolgere le nuove generazioni.