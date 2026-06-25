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Roseto, Panthers ingaggiano l’ala grande tedesca Marie Reichert per la prossima stagione

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La società Panthers Roseto ha annunciato ufficialmente l’ingaggio dell’ala grande Marie Reichert. Nata a Kassel, in Germania, nel 2001, Reichert è un’atleta di 185 cm con caratteristiche atletiche, dinamiche e versatili. Conosciuta per le sue doti difensive, per la capacità di catturare rimbalzi e per la sua versatilità in attacco, ha anche conquistato una medaglia d’oro olimpica con la Germania 3X3 a Parigi nel 2024 e un quinto posto al Mondiale 3X3 di Varsavia con la nazionale tedesca.

Reichert ha completato la sua formazione cestistica negli Stati Uniti, al college di Old Dominion a Norfolk (Virginia), e ha disputato una stagione positiva in Italia con Faenza nel 2024/2025, con una media di 14 punti e 11 rimbalzi a partita in 12 incontri.

Il coach Simone Righi ha commentato positivamente l’arrivo della nuova giocatrice, sottolineando le sue qualità tecniche e il suo adattamento al gioco ad alto ritmo della squadra. “Marie è una giocatrice esemplare, stimata a livello internazionale. Ha una grande capacità di giocare in movimento e di farsi trovare sempre negli spazi giusti. Sono convinto che potrà esprimere ancora tutto il suo potenziale in una piazza calorosa come Roseto”, ha dichiarato Righi.

Con l’ingresso di Marie Reichert, le Panthers Roseto si arricchiscono di un’atleta di talento che promette di essere un’aggiunta importante al roster della squadra.

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