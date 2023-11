Rugby, Avezzano ok. Paganica cede di misura, pareggia L’Aquila

L’AQUILA – Domenica dai risultati altalenanti per le abruzzesi in campo nei campionati nazionali e interregionali. Sorride ancora il campionato dell’Isweb Avezzano in Serie A, che si impone tra le mura amiche del “Trombetta” sull’Unione Firenze consolidando il terzo posto del girone 3. Perde il Paganica in casa contro Civitevecchia, ma conquista un importante bonus difensivo e raggiunge il Napoli Afragola.

In Serie B la Rugby L’Aquila che pareggia nel big match di giornata contro la capolista Frascati: 20-20 il risultato finale e tante emozioni per il pubblico del Fattori. Continua la marcia della Rugby Experience nel campionato U18 d’élite: 12-10 al Livorno e conquista del primato solitario in classifica.

In Serie C, infine, vince la Polisportiva Abruzzo mentre il derby tra Pescara e Sulmona va agli sharks padroni di casa.

I risultati della domenica delle abruzzesi, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

*Serie A, girone 3 | V giornata*

Polisportiva Paganica – Civitavecchia Centumcellae 13-17

Isweb Avezzano – Unione Firenze 35-17

*Serie B, girone 4 | V giornata*

Rugby L’Aquila – Frascati RC 20-20

*U18 élite, girone 2 | IV giornata*

Rugby Experience – Livorno Rugby 12-10

*Serie C | V giornata*

Polisportiva Abruzzo – Arnold Appia 45-15

Pescara Rugby – Sulmona Rugby 28-15

*Seniores femminile | Amichevole Centi Colella, L’Aquila*

Teramo R. femminile – Lupi Frascati *non comunicato*

*U18 interregionale | IV giornata*

Rugby Experience 2 – Isweb Avezzano 19-17

Polisportiva L’Aquila – Pescara Rugby 24-22

*Attività femminile interregionale U18, U16, U14*

Centi Colella, L’Aquila: club da Marche, Umbria, Abruzzo, Campania, Lazio

*U16 élite | I giornata*

Rugby Experience – Isweb Avezzano 79-0

*U14 regionale|Attività VI giornata | sabato 11 novembre*

Pescara Rugby – Polisportiva Abruzzo (ore 15:30)

Rugby Experience 1 – Polisportiva L’Aquila (ore 15)

Rugby Experience 2 – Polisportiva Paganica (ore 16)